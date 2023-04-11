Посівні площі зернових та зернобобових культур зменшаться проти минулого року майже на 9%.

В Україні у 2023 році виробництво валової продукції рослинництва зменшиться проти показників 2022 року на 2,1%, переважно за рахунок скорочення обсягів озимої пшениці та кукурудзи.

Отакий прогноз надали в Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки".

За словами директора Наукового центру Юрія Лупенка, посівні площі зернових та зернобобових культур зменшаться проти минулого року майже на 9%.

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"Найбільше – під житом і рисом (-20%); в абсолютних величинах, по пшениці – на 690 тис.га, а по кукурудзі – на 285 тис. га. причому за останніми – під впливом несприятливої кон'юнктури на ринку, яка склалася внаслідок війни в Україні", – додав він.

Вчений прогнозує, що в 2023 році масиви ярих культур зростуть в цілому на 8,2%, а загальна посівна площа в порівнянні з попереднім військовим роком зменшиться несуттєво.

"Під технічними культурами площі посівів будуть рости. Зокрема, цього року очікується збільшення площ під соняшником і соєю – на 10-12%, ріпаком – на 20% до попереднього року", – зазначив Лупенко.

За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, у 2023 році виробництво зернових та зернобобових культур очікується на рівні 89% проти 2022 року. Виробництво озимих зернових зменшиться проти попереднього року на 7,6%, ярих – на 6,4%, у тому числі озимої пшениці – на 5,5%, кукурудзи на зерно – на 9%.

"Найбільший спад прогнозується з виробництва озимого ячменю – на 32,7%, яке, однак, значною мірою буде компенсовано зростанням По ярому ячменю - на 16,6%. Також суттєво зменшиться виробництво рису (-28,7%) та жита (-24,2%). На 21,5% можливе зменшення виробництва гречки, проте його обсяги значно перевищать досягнутий у попередні роки рівень: на 24% показник 2021 року, на 34% - показник 2020 року", – йдеться у повідомленні.

Серед інших культур зменшення прогнозується щодо картоплі (-3,8%), плодово-ягідних культур (-10%) та винограду (-11,3%).

Водночас прогнозується зростання проти 2022 року, крім уже згаданого ярого ячменю, по буряку цукровому фабричному – на 12,3%, насінню соняшнику – на 6,5%, сої – на 12,2%, ріпаку – на 9,1%. Майже на рівні 2022 року – 99% – збережеться виробництво овочів.

Втім, як зазначили в Інституті аграрної економіки, прогнозоване виробництво рослинницької продукції у 2023 році дозволить повністю забезпечити внутрішні продовольчі потреби України та певною мірою зберегти експортний потенціал.

Війна в Україні та агросектор

Прогнозовані площі посівів зернових та технічних культур під урожай 2023 року на контрольованій Україною території становлять 19,3 млн га.

Площа посіяних озимих культур під урожай 2023 року була меншою на 1 млн га, ніж у попередньому сезоні, натомість ярих очікується більше на 556 тис. га.

В Україні у 2023 році обсяги виробництва валової продукції сільського господарства можуть зменшитися порівняно з 2022 роком на 2,1%.

За словами директора Наукового центру Юрія Лупенка, таке скорочення виробництва агропродукції пов'язане з продовженням війни в Україні і викликаними нею проблемами розвитку економіки в цілому.

У рослинництві валова продукція очікується на 2,1% менше, ніж у 2022 році. Урожай зернових і зернобобових культур зменшиться проти минулого року на 11%. При цьому прогнозується збільшення обсягів виробництва по олійних культурах – сої (+12,2%), соняшнику (+6,5%), ріпаку (+9,1%).

Водночас обсяги виробництва продукції тваринництва, за прогнозом науковців Інституту аграрної економіки, зменшаться проти 2022 року на 2,2% при невеликому зростанні продукції вирощування птиці (+1,1%) та зменшенні за іншими видами, наприклад, свині (-2,1%) та вовни (-30%).

В цілому, згідно з прогнозом, очікуване виробництво сільськогосподарської продукції в 2023 році дозволить забезпечити внутрішні продовольчі потреби держави. При цьому за окремими видами продукції рівень забезпечення навіть зростатиме, хоча і не перевершить довоєнний, проте свідчить про стійкість вітчизняного агровиробництва.

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