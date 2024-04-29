Угода включає питання товарів, послуг, інвестицій, цифрової торгівлі тощо.

Україна та Об’єднані Арабські Емірати досягли угоди про Всеосяжне економічне партнерство між урядами двох країн.

В Мінекономіки повідомили, що 26 квітня 2024 року перший віцепрем'єр-міністр України – Міністр економіки Юлія Свириденко та державний міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані бін Ахмед Аль Зеюді підписали Спільну заяву про завершення переговорів про Угоду про Всеосяжне економічне партнерство.

За результатами переговорів сторонам вдалося досягнути домовленостей щодо:

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значної лібералізації доступу як до ринків товарів, так і до ринків послуг;

закласти підвалини для поглиблення співпраці в торговельній, інвестиційній, економічній, цифровій та інших сферах.

"Це перша угода у найбільш економічно просунутому регіоні Близького Сходу. Вона охоплює не лише Об’єднані Арабські Емірати, але загалом регіони Затоки… Друге — це не класична угода про зону вільної торгівлі, вона всеохопна, тобто включає товари, послуги, інвестиції, цифрову торгівлю та інше. Тому закінчення переговорів щодо Угоди — історична подія у наших двосторонніх відносинах", — сказала Свириденко.

За даними міністерства, угода може сприяти збереженню позитивного сальдо торгівлі товарами. У середньо- та довгостроковій перспективі може вплинути на зміщення траєкторії розвитку реального ВВП на 0,1%.

Серед секторів найвищі темпи приросту очікуються у транспортній сфері, а також у металургії, харчовій промисловості, зокрема борошномельному виробництві та виробництві олії. Зростання експорту металів та рослинної олії — очікуваний результат угоди, наголосили у відомстві.

Видання Bloomberg пише, що минулого року обсяг ненафтової торгівлі між країнами склав лише 386 мільйонів доларів. Спільні інвестиції між двома країнами досягли 360 мільйонів доларів у 2022 році у кількох секторах, включаючи логістику та інфраструктуру, подорожі та туризм, а також технології.

Нинішня угода завершує торговий пакт, про який було оголошено два роки тому, і є частиною зусиль ОАЕ щодо розширення ненафтової зовнішньої торгівлі.

Багаті на енергоресурси ОАЕ підписують подібні пакти з кількома країнами, на які вони орієнтуються для розвитку торгівлі, такими як Індія, Ізраїль та Туреччина. У 2021 році країна Перської затоки заявила, що планує поглибити свої торгові зв'язки з економіками, що швидко зростають, залучаючи 150 мільярдів доларів у вигляді іноземних інвестицій.

Варто зазначити, що ОАЕ підтримують зв'язки як з Україною, так і з Росією з моменту початку вторгнення Кремля.

Економічні угоди України - головні новини

У лютому Палата громад Канади ухвалила оновлену угоду про вільну торгівлю з Україною. Угода торкається таких аспектів як торгівля послугами, фінансові та телекомунікаційні послуги, інвестиції, торгівля та гендерна рівність, корінні народи, належна регуляторна політика, та розроблення та адміністрування заходів малих та середніх підприємств.

Влада Великої Британії 8 лютого заявила, що безмитну торгівлю з Україною буде продовжено до 2029 року. Безмитну торгівлю продовжать майже на всі товари на п’ять років. Винятками стануть яйця і птиця: в даному випадку термін дії продовжать лише на два.

У березні парламент та Рада ЄС, після схвалення євродепутатами, досягли попередньої домовленості про продовження заходів з лібералізації торгівлі для України. Тимчасове призупинення ввізних мит та квот на український агроекспорт до ЄС буде продовжено до 5 червня 2025 року.

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