Ринок землі в Україні функціонує вже півтора року, хоча війна і внесла свої корективи.

З 24 лютого в Україні укладено майже 42 тисячі угод купівлі-продажу землі, а в цілому з початку роботи ринку землі - 143 тисячі. Про це повідомляє Міністерство агрополітики України.

За минулий рік найбільше землі було продано у Хмельницькій (8,1 тис.га), Вінницькій (8 тис. га) та Полтавській (8 тис. га) областях.

Якщо ж враховувати і довоєнний період, то лідери були дещо інші - Харківська (39,5 тис.га за весь час), Дніпропетровська (29 тис. га) і Полтавська (26,3 тис. га) області.

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Середня вартість гектара землі в Україні становить 52 462 грн. При цьому найдорожча земля, як виявилося, в Івано-Франківській області – 292,7 тис.грн за гектар.

Ринок землі в Україні

З 1 липня 2021 року в Україні вперше стало можливим законно купувати і продавати землі сільгосппризначення. Однак до 2024 року діє обмеження: купувати можуть тільки фізособи-громадяни України і не більше 100 гектарів.

За перший рік українці уклали 88 тисяч угод з продажу землі на загальну суму в 7 млрд грн. Однак з початком повномасштабного вторгнення РФ ринок землі в Україні уповільнитися.

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