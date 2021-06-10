Ціна на кілограм ягід в Україні зараз найвища в Європі.

В Україні розпочався сезон черешні, але її вартість б’є рекорди.

Ціна на кілограм ягід зараз найвища в Європі. Вона коливається від 120 до 200 грн. Ціна вища, ніж була торік у цей час. Аграрії дорожнечу пояснюють тим, що дощі знищили 80% урожаю. Вони сподіваються на пізні сорти черешні. Фермери кажуть, що якщо дощова погода триватиме, то цей урожай зіпсується.

Крім того, така ж доля може спіткати абрикоси і сливи, які також уразливі до підвищеної вологості.

Читайте такожЗаповзятливі одесити першу черешню продають поштучно (фото)Рання мелітопольська черешня цього року навряд чи буде, також під питанням середній урожай. Річ у тому, що через заморозки у квітні і зливи у травні-червні у Мелітополі виробники ягід втратили значну частину ранніх сортів урожаю, передає ТСН.

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Автор: Ірина Погоріла