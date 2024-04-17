В Мінагрополітики зробили прогноз на 2024 рік.

У 2024 році валове виробництво зернових та олійних культур складе близько 74 млн тонн порівняно з 82 млн тонн у 2023 році. Зокрема, прогнозується зібрати близько 52,4 млн тонн зернових, шо на 7,6 млн тонн менше, ніж торік. Урожай олійних очікують на рівні 21,7 млн тонн проти 22 млн тонн у 2023 році. Про це повідомляє Мінагрополітики з посиланням на попередні оцінки.

У відомстві зазначили, що на початку минулого року загальний валовий збір зернових та олійних на 2023 рік теж прогнозувався майже на 13% меншим порівняно з попереднім періодом, на рівні 63,5 млн тонн. Але погодні умови сприяли збільшенню.

Водночас прогнозується, що цього року аграрії зможуть зібрати зернових у таких обсягах: пшениці – 19,2 млн тонн (торік було зібрано 22,2 млн тонн), ячменю – 4,9 млн тонн (5,7 млн тонн у 2023 році) та кукурудзи – 26,7 млн тонн (було 30,5 млн тонн).

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Серед олійних прогнозується збільшення обсягів сої – 5,2 млн тонн. У 2023 році було зібрано 4,7 млн тонн. Виробництво соняшнику прогнозується на рівні 12,4 млн тонн, минулого року його було зібрано 12,9 млн тонн. Ріпаку прогнозується збір 4,1 млн тонн, торік було зібрано 4,7 млн тонн.

Посівна в Україні

Раніше УНІАН писав, що чотирнадцять українських областей розпочали посівну кампанію ярих культур, причому на ячмінь прийшлась практично половина полів.

Водночас уряд ухвалив рішення щодо розширення програми підтримки українських фермерів. Невеликі фермерські господарства на деокупованих територіях та аграрії в громадах, де велися бойові дії, зможуть отримати 8 тисяч гривень на гектар своїх оброблюваних угідь.

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