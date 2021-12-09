Експерти відзначають тенденцію до зниження вартості популярного продукту.

Ціна на соняшникову олію в Україні стала потроху знижуватися. Дану тенденцію помітили й на полицях супермаркетів.

Про це повідомляє видання Мінфін.

Ціна за пляшку найпопулярнішого в Україні масла стала знижуватися в різних мережах супермаркетів. Тепер ціна пляшка соняшникової олії об'ємом 850 мл стартує від 48,90 гривень.

При цьому ціна за пляшку соняшникової олії об'ємом 870 мл стартує від 51,90 гривень. Середні ціни на цей продукт знаходяться в межах – 52,17 – 56,95 гривні.

Ціна на соняшникову олію в Україні

Соняшникова олія в Україні стрімко дорожчала - перевищувала подекуди 70 гривень за пляшку. Аналітики прогнозували подальше зростання ціни в листопаді. В середньому до кінця місяця очікувалося підвищення ціни на 2-3%.

При цьому на ціну соняшникової олії впливають ряд факторів, у тому числі вартість нафтопродуктів і енергоносіїв, а також біопалива. Експерти вважають, що ціни на соняшникову олію можуть знизитися, якщо впадуть ціни на нафтопродукти. Водночас ціна повинна впасти хоча б на 20-30 доларів.

У свою чергу Національний банк України спрогнозував, що інфляція в Україні продовжить поступово знижуватися наприкінці цього року і протягом всього 2022 року.

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Автор: Анастасія Горбачова