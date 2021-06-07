За словами президента, вже почався державний моніторинг головних річок відповідно до європейських принципів.

В Україні буде проведено аудит усіх водних ресурсів, заявив у ході форуму "Україна 30. Екологія" президент Володимир Зеленський.

«Буде проведено комплексний аудит всіх водних ресурсів України. Крім того, йде підготовка до управління річковими басейнами, побудовано чотири сучасні лабораторії й відповідно до європейських принципів почався державний моніторинг, який охоплює всі головні річки України», - сказав Зеленський.

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Автор: Ігор Орел