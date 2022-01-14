Найнижча ціна - в областях Західної України.

Середня ціна свинини у живій масі цього тижня склала 48,5 грн/кг, що на 2,5% нижче, ніж минулого.

Про це повідомляє Асоціація свинарів України (АСУ).

"Протягом другого тижня січня регіональна розбіжність цін на свинину в живій масі спричинила ослаблення середньоринкової позначки", - уточнили в АСУ.

Зазначається, що в центрі, на Сході та Півдні товарне поголів'я реалізовували в межах планового коридору 49-50 грн/кг, більшість постачальників живця зберегли ціни на рівні першого тижня року. А на Західній Україні, навпаки, відчули посилення цінового тиску з боку переробників, що призвело до зниження ціни на живця ― до 46-47 грн/кг.

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"Виробники констатують плановий хід реалізації в першій половині січня і відсутність надлишків товарних партій. Враховуючи це, орієнтиром для більшості операторів залишається ціна поточного тижня", - йдеться в повідомленні.

Ціни на м'ясо: