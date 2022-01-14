Середня ціна свинини у живій масі цього тижня склала 48,5 грн/кг, що на 2,5% нижче, ніж минулого.
Про це повідомляє Асоціація свинарів України (АСУ).
"Протягом другого тижня січня регіональна розбіжність цін на свинину в живій масі спричинила ослаблення середньоринкової позначки", - уточнили в АСУ.
Зазначається, що в центрі, на Сході та Півдні товарне поголів'я реалізовували в межах планового коридору 49-50 грн/кг, більшість постачальників живця зберегли ціни на рівні першого тижня року. А на Західній Україні, навпаки, відчули посилення цінового тиску з боку переробників, що призвело до зниження ціни на живця ― до 46-47 грн/кг.
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"Виробники констатують плановий хід реалізації в першій половині січня і відсутність надлишків товарних партій. Враховуючи це, орієнтиром для більшості операторів залишається ціна поточного тижня", - йдеться в повідомленні.
Ціни на м'ясо:
- Ціни на куряче філе, яловичину і свинину у вересні 2021 року у порівнянні з груднем попереднього року зросли на 25,5%, 18,8% і 7,4% відповідно.
- У жовтні 2021 року в Україні ціни на яловичину злетіли до річного максимуму. Зокрема, в Києві середня ціна на яловичину коливалася від 130 гривень за кілограм фаршу, до майже 400 гривень за кілограм стейка.
- Експерти прогнозували, що ціни на м'ясо в Україні можуть злетіти вдвічі.
- У листопаді 2021 року кілограм свинини продавали в середньому по 131 гривні.
- Станом на 16 листопада 2021 року на одному з ринків Києва генеральське сало коштувало 350 гривень за кілограм, звичайне сало – 170 грн.
- Станом на 13 грудня 2021 року, на тлі захмарних цін імпорт свинини в Україну перевищив експорт у 10 разів.
- Станом на початок грудня 2021 року кількість свиней у сільськогосподарських підприємствах України становило 3,61 млн гол, що на 1,1% менше, ніж на відповідну дату минулого року.
- Станом на 28 грудня 2021 року в Україні закупівельні ціни на свиней забійних кондицій піднялися до 45-47 грн / кг.