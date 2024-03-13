Наразі затримано одну особу, але за диверсією стоїть група осіб.

Посол Польщі в Україні Ярослав Гузи визнав, що висипання українського збіжжя на залізничній станції Котомеж, яка розташована вглибині Польщі, не біля кордону з Україною, було диверсією. Про це він заявив в інтерв'ю для Deutsche Welle.

За його словами, цей інцидент не був спонтанним. В цьому випадку польська поліція вже знайшла одну особу. Це була група, а не одна людина зробила.

"Одній особі висунули звинувачення у знищенні майна. Згідно з польським кримінальним кодексом, це карається ув'язненням до п'яти років. Я сподіваюся, що оскільки одну людину вже знайшли, то буде виявлена і вся група. Тому що ця акція виглядала як організована, більше схожа на диверсію, ніж на якийсь спонтанний протест", – повідомив Гузи.

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Він зазначив, що такі інциденти дають широкі можливості Росії, яка веде величезну кампанію в соціальних мережах, перш за все, щодо протесту фермерів.

"Працюють всі російські боти, працює вся агентура впливу. Це важливо усвідомлювати. Я не думаю, що в Україні хтось повірить, що польські фермери, окрім одного ідіота чи провокатора, який почепив цей пропутінський плакат на своєму тракторі і якого швидко прибрали з протесту, що польські фермери люблять Путіна чи люблять Росію. Це не варіант", – сказав Гузи.

Протести польських фермерів.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 25 лютого в Польщі сталась чергова диверсія щодо української агропродукції – в Котомежі поблизу Бидгоща невідомі відкрили вісім вагонів потяга і висипали кукурудзу на залізничні колії.

Це не поодинокий випадок. Вранці 23 лютого невідомі особи на станції "Дорогуськ" відкрили люки двох зерновозів колії 1435 мм та висипали ріпак, що прямував до Німеччини.

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