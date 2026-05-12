РФ цілеспрямовано б'є по американському бізнесу в Україні, але США це ігнорують, – NYT

З минулого літа об’єктами російських ударів стали підприємства, пов’язані з Coca-Cola, Boeing, Mondelez та Philip Morris.

Росія почала цілеспрямовано завдавати ударів по об'єктах великих американських компаній в Україні, проте адміністрація Дональда Трампа ігнорує ці атаки, пише The New York Times. Присутність американських компаній в Україні невелика, близько 120 підприємств. Проте там працюють великі споживчі бренди, такі як McDonald’s і Coca-Cola, а також усі основні американські зернові трейдери.

Як пише видання, з минулого літа ціллю російських ударів стали об’єкти, пов’язані з Coca-Cola, Boeing, виробником снеків Mondelez (бренди Milka, Oreo, Toblerone, "Люкс") та тютюновим гігантом Philip Morris. А в середині квітня сім безпілотників поспіль атакували зерновий термінал Cargill.

Корпорації в основному не оголошували публічно про ці удари, побоюючись стривожити інвесторів і страховиків. На думку деяких українських бізнесменів, атаки є частиною ширшої кампанії, спрямованої на всі типи активів, незалежно від національності компаній, з метою задушити економіку країни. Однак інші вважають, що мета Росії – відлякати американські інвестиції саме в той момент, коли Київ намагається поглибити ділові зв’язки з Білим домом.

США ігнорують те, що відбувається

При цьому видання зазначає, що Білий дім, незважаючи на обіцянку захищати комерційні інтереси США за кордоном, відреагував досить стримано. Адміністрація Трампа не засудила жодного з нападів, про які Україна повідомила цього року. Водночас Вашингтон зажадав від Києва утриматися від ударів по російському чорноморському нафтовому терміналу, що експортує нафту з казахстанських родовищ, у яких мають частки американські компанії.

У лютому представники кількох американських компаній, зокрема Coca-Cola, Cargill та Bunge, ще одного сільськогосподарського гіганта, провели переговори з групою сенаторів США, які перебували в Україні.

"Вислухавши декількох із них, я зрозуміла, що вони вважають, що по них завдають навмисного удару", – заявила в інтерв’ю сенаторка Жанна Шахін.

Енді Хандер, голова Американської торгової палати в Україні, заявив, що росіяни "запускають ці ракети та безпілотники в надії зупинити приплив американського бізнесу в Україну".

Ситуація змінилася минулого літа

"Я не пам’ятаю, щоб Росія цілеспрямовано атакувала американські підприємства в Україні до 2025 року", – сказав Джим О’Браєн, колишній помічник держсекретаря США з європейських та євразійських справ.

У середині червня удар пошкодив завод Boeing у Києві. Два місяці по тому російські крилаті ракети влучили у завод американської компанії Flex Ltd., виробника електроніки, який розташований на заході України, за сотні кілометрів від лінії фронту.

Однак, можливо, найбільш символічним нападом став удар по заводу з розливу Coca-Cola у Великій Димерці. Як зазначає NYT, завод важко не помітити. Дві водонапірні вежі біля його входу пофарбовані в червоний колір і прикрашені назвою компанії, написаною фірмовим білим шрифтом. Однак наприкінці минулого року російський безпілотник завдав удару по електростанції. Кілька місяців потому ще один безпілотник був збитий українськими засобами ППО під час наближення до електростанції, а третій пізніше вразив розташовану поруч сонячну електростанцію.

З початком війни у 2026 році атаки лише посилилися. Всього за чотири тижні було завдано ударів по об’єктах компаній Bunge, Philip Morris та Mondelez. При цьому низка українських бізнесменів зазначила, що посилення атак на американські компанії відбулося саме в той момент, коли Україна почала поглиблювати економічні зв’язки зі Сполученими Штатами минулого року.

Удари покликані підірвати цей підхід, орієнтований на бізнес, "зробивши американські заводи, склади та офіси місцями, що становлять неприйнятний ризик", – сказав Олександр Романишин, колишній заступник міністра економіки.

Деякі публічні компанії відмовляються визнавати атаки, побоюючись, що це може налякати акціонерів. Деякі продовжують працювати в Росії, незважаючи на війну, що ще більше заплутує ситуацію. І хоча Україна повідомила про деякі удари, вона не стала робити з них акцент, побоюючись зміцнити свій імідж ризикованого місця для ведення бізнесу.

