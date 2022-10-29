Сільгосптоваровиробники Дніпропетровської та Одеської областей намолотили понад 2,5 млн тонн зерна, а Вінницької, Кіровоградської та Хмельницької - понад 2 млн тонн кожна.

Станом на 27 жовтня прибирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 7,7 млн га (70%), намолочено 30,9 млн тонн зерна.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Згідно з даними відомства, вже закінчено збір пшениці, ячменю та гороху, цих культур вдалося зібрати 19,4 млн тонн, 5,6 млн тонн і 261 тис.тонн відповідно. Крім того, кукурудзи на зерно обмолочено 832 тис.га (20%), намолочено 4,5 млн тонн; гречки зі 109 тис. га (93%) зібрано 149 тис. тонн; проса з 42 тис. га (95%) зібрано 98 тис. тонн.

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Крім того, збір соняшнику проведено на площі 3,7 млн га (80%) і намолочено 8,2 млн тонн насіння, сої з 1,1 млн га (72%) зібрано 2,6 млн тонн. Цукрових буряків викопано на площі 105 тис.га (59%), накопано 5,2 млн тонн солодких коренів.

Збір ріпаку завершено, його зібрали з 1,1 млн га і намолотили 3,2 млн тонн насіння.

У міністерстві зазначили, що сільгосптоваровиробники Дніпропетровської та Одеської областей намолотили понад 2,5 млн тонн зерна, а у Вінницькій, Кіровоградській та Хмельницькій - понад 2 млн тонн кожна.

Війна і крадіжка зерна з України:

Станом на 17 червня Росія вкрала до 500 000 тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів з моменту вторгнення Росії в лютому. Велика частина цього вантажу була доставлена вантажівками в порти в окупованому Криму, а потім перевезена судами, в тому числі що знаходяться під західними санкціями.

За інформацією ЗМІ, в Севастополі щодня вантажать на судна українське зерно.

Кремль постачає вкрадену в Україні пшеницю до Сирії. За інформацією Reuters, Росія продала Сирії українське зерно на 40 мільйонів доларів.

Окупанти намагаються продати українське зерно і постраждалим від посухи країнам Африки, деякі з яких можуть зіткнутися з голодом.

8 вересня 2022 року російським капітанам, які крали українське зерно, повідомили про підозру.

21 жовтня 2022 року розслідування NDR заявило про те, що Росія збирається вкрасти ще мільйони тонн українського зерна.

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