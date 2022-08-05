Збір зернових та зернобобових культур в Україні проведено на площі 4,8 млн га.

Збір зернових та зернобобових культур в Україні проведено на площі 4,8 млн га, намолочено 17,5 млн тонн зерна.

Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

За інформаціює відомства, вже відомо про такі успіхи українських фермерів:

пшениці обмолочено 3,5 млн га, намолочено 12,6 млн тонн;

ячменю з 1,3 млн га зібрано 4,4 млн тонн;

гороху з 101 тис. га – 226 тис. тонн.

Крім того, збір озимого ріпаку проведено на площі 929 тис. га, намолочено 2,5 млн тонн.

"В Одеській області намолочено 2,5 млн тонн зерна, в Дніпропетровській – 2 млн тонн. Аграрії Вінниччини та Миколаївської областей зібрали по 1,6 млн тонн зерна, Кіровоградщина – 1,4 млн тонн, Хмельниччина та Черкащина намолотили понад 1 млн тонн зерна кожна", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Івано-Франківщини – 61,2 ц/га.

Як повідомляв УНІАН, за даними Українського клубу аграрного бізнесу, під врожай 2022 року українські аграрії посіяли найбільшу площу озимого ріпаку за всю історію України – 1,4 млн га.

Як поінформували в Мінагрополітики, в Україні під урожай 2022 року на зерно посіяно озимих культур на площі 7,7 млн га, що на 0,4 млн га більше у порівнянні з показником 2021 року.

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