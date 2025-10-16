Українських продуктів у ЄС побільшає: що дозволили експортувати європейці

Місцеві виробники раніше несприятливо висловлювалися про українські яйця та цукор.

Європейський Союз істотно збільшує безмитні квоти на частину продукції українських аграріїв. Найбільше ліміт експорту розширили на мед, цукор, сухе знежирене молоко та яйця – на деякі товари квоти скасували взагалі. Статистику наводить Український Клуб Аграрного Бізнесу.

Сторони досягли фінальної згоди щодо оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Дане рішення розширює доступ українських агрохарчових товарів на європейські ринки.

У відсотковому співвідношенні найбільше зросли квоти на наступні ключові товари:

Відео дня

мед – з 6 000 до 35 000 тонн (483%);

білий цукор – з 20 000 до 100 000 тонн (400%);

сухе знежирене молоко – з 5 000 до 15 400 тонн (208%);

яйця – з 6 000 до 18 000 тонн (200%);

м’ясо птиці – з 90 000 до 120 000 тонн (33%).

Також істотно збільшилися ліміти експорту переробленої продукції. Сюди увійшли квоти на висівки та їх залишки – з 21 000 до 85 000 тонн (405%) та на ячмінну крупу та шрот – з 7 800 до 33 200 тонн (423%).

Для таких товарів, як гриби, ферментоване молоко, перероблене молоко та вершки, харчові препарати – тарифні обмеження повністю скасовуються.

Водночас Україна також зобов’язалася розширити квоти для ряду товарів з ЄС. Це стосується зокрема свинини – з 20 000 до 45 000 тонн, м’яса птиці – з 20 000 до 120 000 тонн та цукру – з 40 000 до 100 000 тонн.

Занепокоєння європейців українським експортом

Розширенню експорту курячих яєць втричі передував інцидент місячної давнини, коли в українських яйцях на кордоні з Євросоюзом нібито знайшли антибіотики. Про це заявила Французька організація яєчної промисловості (CNPO).

В "Союзі птахівників України" повідомили, що розслідування даного випадку триває. При цьому там відкинули можливість, що європейські виробники яєць таким чином позбуваються українських конкурентів.

Ще одна галузь, до якої були питання у європейських підприємців – цукрова. Вартість цукру в ЄС за рік впала більш ніж на третину – до найнижчого рівня за останні три роки.

Окрім зниження споживання, однією з причин виробники назвали надлишок пропозиції, спричинений збільшенням експорту з України. Частина цукровиробників ЄС не витримала конкуренції і закрила свої заводи.

Вас також можуть зацікавити новини: