За словами місцевих жителів, кораблі, частково чи повністю завантажені українським зерном, відігнали російські буксири.

З Бердянського морського порту зникли 5 кораблів із зерном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

На запитання, що начебто окупанти хочуть вивозити українське зерно з Бердянська через порт, голова ОВА зазначив:

"Що повідомляють жителі Бердянська. Там стояло на завантаженні 5 кораблів. Деякі з них повністю були завантажені – це ми бачимо по митних документах, деякі частково були завантажені. Кілька днів тому ці кораблі зникли з Бердянського порту. Як кажуть люди, вони були кудись відігнані російськими буксирами. Зараз ми подивимося, корабель же віддає якісь коди безпосередньо в інформаційне середовище. І зрозуміємо їх місцезнаходження. Там кілька десятків тисяч тонн зерна було завантажено".

Старух також розповів про ситуацію в Енергодарі.

"Ситуація без змін. На станції (Запорізькій АЕС – УНІАН) ховаються терористи. Техніку там розмістили під прикриттям станції. І навколо – блокпости. Інколи в місто заходять... різні групи терористів", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, російські військові в перші дні вторгнення в Україну увійшли в місто Бердянськ. Зокрема, російська військова техніка зайняла територію колишнього аеропорту "Бердянськ".

Окупанти почали поширювати пропагандистські листівки про "об'єднання з РФ". Загарбники цинічно зазначають, що "їхнє діло праве". Також вони захопили радіостанцію "Азовська хвиля". Окрім цього, росіяни залякують місцевих журналістів та змушують їх працювати для російської пропаганди.

Жителі Бердянська виходили на мітинги проти російських окупантів. Люди вимагали, щоб російські війська покинули місто.

19 березня російські війська зупинили під Бердянськом колону автобусів, яка мала вивезти до Запоріжжя людей з Маріуполя.

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