В Україні стрімко дешевшає молода капуста: яка ціна зараз

Овочі минулорічного врожаю продовжують дорожчати.

Ціни в Україні на білокачанну капусту нового врожаю від вітчизняних виробників активно опускаються – наразі овоч коштує в середньому на 18% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. Капусту врожаю 2026 року продають гуртовими партіями в межах 34–40 грн/кг, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Вартість молодої капусти знижується через надмірну пропозицію на ринку, оскільки більшість українських фермерів розпочали активний збір врожаю. Водночас темпи збуту продукції залишаються досить стриманими через короткий термін реалізації овочу.

Попри стрімке зниження цін, молода капуста коштує в Україні в середньому на 14% дорожче, ніж рік тому. Таку цінову різницю пояснюють несприятливою весною, яка була досить холодною та затяжною.

Щодо торішньої капусти, то попит на неї залишається стабільним за умов поставок якісного товару. Тиждень тому білокачанна капуста старого врожаю коштувала 8–15 грн/кг – тепер гуртові ціни на неї піднялися до рівня 10–17 грн/кг.

Ціни на молоду капусту в супермаркетах України

Капусту молоду в "Сільпо" відпускають по 70 грн/кг.

В Varus вагова молода капуста коштує 54,9 гривні за кілограм.

Купити ранню капусту в АТБ можна за 54,95 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

На Столичному ринку активно дешевшає молода картопля. За вихідні ціни на овоч від українських виробників опустилися на 20%. Молода імпортна картопля здешевшала за той самий проміжок часу ще сильніше – на понад 25%.

Майже вдвічі на минулому тижні опустилися на ринку ціни на полуницю з Закарпаття. В понеділок її продавали по 255 грн/кг, а вже в четверг середня вартість ягоди становила 140 грн/кг. Ціни на українську полуницю впали з 260 до 170 грн/кг.

