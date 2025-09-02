Наразі в Україні зареєстровано майже 190 тисяч електромобілів.

Станом на сьогодні на дорогах державного значення в Україні встановлено лише трохи більше 490 електрозарядних станцій, чого вкрай недостатньо для електротранспорту. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

"Ціль держави - збільшити кількість електротранспорту і за рахунок цього зменшувати викиди. Існує ще багато похідних цілей від збільшення кількості електромобілів. Національна енергетична стратегія передбачає створення концепції розвитку електрозарядних станцій. Це завдання покладено саме на наше міністерство (Міністерство відновлення - УНІАН). Тому ми хочемо попрацювати якісно з ринком, щоб до кінця року ця концепція була створена і потім активно впроваджена", - сказав Деркач.

За його словами, наразі перед державою стоїть низка ключових питань. Насамперед потрібно визначити, скільки саме електричних зарядних станцій потребує країна, та де саме вони мають розташовуватись.

У свою чергу, ззаступник голови української електромобільної Асоціаціі "EV-UA", власник та CEO компанії Luaz Motors, що виробляє електрокари, Вадим Ігнатов розповів, що до кінця 2025 року кількість електромобілів в Україні може досягти 225 тисяч одиниць.

"Зараз ми маємо майже 190 тисяч електромобілів. Тобто ми йдемо за графіком, планами та оцінками експертів. Це дуже добре, бо це показує, що індустрія розвивається планово. І Україна йде у світовому фарватері розвитку електромобільності як лідер розвитку галузі", - відмітив Ігнатов.

Експерт також зазначив, що електромобілі допомагають зменшити паливну залежність від російської нафти, яка досі використовується в світі. Багато країн, які є постачальниками пального в Україну, продовжують виготовляти це пальне з російської нафти.

"Росія отримує з цього шалені гроші. Кожного дня десятки мільйонів доларів вони отримуються за цю нафту. Саме електромобілі дозволяють скоротити споживання цього пального", - додав Ігнатов.

Ринок електромобілів в Україні - важливі новини

За даними Держстату, в Україну за півроку імпортували 42,7 тисячі легкових електромобілів, що на 38% більше, ніж рік тому. Абсолютну більшість нових електричних авто тоді завезли з Китаю. Друге місце зайняла Японія, а третє – Німеччина.

Найпопулярнішим новим електромобілем в Україні у липні виявився BYD Song Plus EV. На другому місці тоді опинилася Honda eNS1, водночас третє місце посів Volkswagen ID.UNYX.

