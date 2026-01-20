Польща планує заборонити в'їзд китайських автомобілів на свої військові бази

Польща розглядає можливість заборони в'їзду автомобілів китайського виробництва на свої військові бази. Про це повідомляє Вloomberg з посиланням на заступника міністра оборони Польщі Цезарія Томчика.
Томчик розповів журналістам про те, що оборонний істеблішмент Польщі обмінюється інформацією про ризики, пов'язані з "автомобілями, оснащеними великою кількістю електроніки", оскільки розглядає можливість обмеження їхнього доступу.
Заступник міністра оборони Польщі відмовився повідомляти, коли буде прийнято остаточне рішення, зазначивши, що додаткові деталі з цього питання можуть залишатися засекреченими з міркувань безпеки. Водночас він сказав, що "фактом є те, що такі автомобілі можуть використовуватися для спостереження".
Томчик озвучив ці наміри після посиленого експертного аналізу питання. У грудні Центр східних досліджень, аналітичний центр із Варшави, опублікував звіт із попередженням про шпигунські ризики, пов'язані з китайськими транспортними засобами.
Також у публікації сказано, що Польща зберегла торговельні зв'язки з Китаєм, навіть коли Пекін став на бік Росії у російсько-українській війні.
Більше того, китайські автомобільні бренди більш ніж у чотири рази збільшили свою частку на ринку Польщі за минулий рік - з 2% у 2024 році до 8,2% минулого року, згідно з даними Польської асоціації автомобільної промисловості PZPM. Очікується, що ця цифра зросте до 15% на тлі сприятливих цін.
Ізраїльська армія запровадила заборону на китайські автомобілі - що відомо
Раніше Israel News писало, що у офіцерів ізраїльської армії почали вилучати службові автомобілі китайського виробництва. Служби безпеки країни з'ясували, що системи цих автівок можуть бути використані для шпигунства за військовими і отримання секретних даних.
У виданні зазначали, що деякі китайські моделі мають системи з камерами, мікрофонами, датчиками та технологіями зв'язку, які надсилають інформацію на зовнішні сервери. Іноді це відбувається без відома водія або автомобільного імпортера.
Відомо, що вилучатимуть автомобілі поетапно. Спочатку китайські авто вилучать у офіцерів, які мають доступ до секретної інформації, а потім - у всіх інших. Цей процес триватиме до кінця першого кварталу 2026 року.