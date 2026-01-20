Польща планує заборонити в'їзд китайських автомобілів на свої військові бази

Польські військові побоюються, що на китайських автомобілях можуть бути присутні шпигунські пристрої.

Польща розглядає можливість заборони в'їзду автомобілів китайського виробництва на свої військові бази. Про це повідомляє Вloomberg з посиланням на заступника міністра оборони Польщі Цезарія Томчика.

Томчик розповів журналістам про те, що оборонний істеблішмент Польщі обмінюється інформацією про ризики, пов'язані з "автомобілями, оснащеними великою кількістю електроніки", оскільки розглядає можливість обмеження їхнього доступу.

Заступник міністра оборони Польщі відмовився повідомляти, коли буде прийнято остаточне рішення, зазначивши, що додаткові деталі з цього питання можуть залишатися засекреченими з міркувань безпеки. Водночас він сказав, що "фактом є те, що такі автомобілі можуть використовуватися для спостереження".

Томчик озвучив ці наміри після посиленого експертного аналізу питання. У грудні Центр східних досліджень, аналітичний центр із Варшави, опублікував звіт із попередженням про шпигунські ризики, пов'язані з китайськими транспортними засобами.

Також у публікації сказано, що Польща зберегла торговельні зв'язки з Китаєм, навіть коли Пекін став на бік Росії у російсько-українській війні.

Більше того, китайські автомобільні бренди більш ніж у чотири рази збільшили свою частку на ринку Польщі за минулий рік - з 2% у 2024 році до 8,2% минулого року, згідно з даними Польської асоціації автомобільної промисловості PZPM. Очікується, що ця цифра зросте до 15% на тлі сприятливих цін.

Ізраїльська армія запровадила заборону на китайські автомобілі - що відомо

Раніше Israel News писало, що у офіцерів ізраїльської армії почали вилучати службові автомобілі китайського виробництва. Служби безпеки країни з'ясували, що системи цих автівок можуть бути використані для шпигунства за військовими і отримання секретних даних.

У виданні зазначали, що деякі китайські моделі мають системи з камерами, мікрофонами, датчиками та технологіями зв'язку, які надсилають інформацію на зовнішні сервери. Іноді це відбувається без відома водія або автомобільного імпортера.

Відомо, що вилучатимуть автомобілі поетапно. Спочатку китайські авто вилучать у офіцерів, які мають доступ до секретної інформації, а потім - у всіх інших. Цей процес триватиме до кінця першого кварталу 2026 року.

