Міністр фінансів США допустив посилення санкцій проти Росії: названо умову

Бессент розгляне можливість запровадження обмежень проти російського тіньового флоту.

Сполучені Штати Америки розглянуть можливість посилення санкцій проти Росії. Запровадження нових обмежень буде залежати від перебігу мирних переговорів щодо завершення війни в Україні.

Таку заяву зробив міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бессент під час слухань у банківському комітеті Сенату США, повідомляє агентство Reuters.

За його словами, він розгляне можливість запровадження нових санкцій проти тіньового флоту Росії. Агентство зазначає, що Трамп не робив цього з моменту повернення на посаду президента США в січні 2025 року.

Відео дня

"Я візьму це до уваги. Побачимо, як розвиватимуться мирні переговори", – сказав Бессент.

Міністр фінансів США додав, що запроваджені американською адміністрацією санкції проти нафтових гігантів РФ – компаній "Роснєфть" та "Лукойл" – допомогли залучити Москву до мирних переговорів.

Санкції проти Росії: останні новини

Європейський Союз готує нові санкції проти Російської Федерації. За даними ЗМІ, під заборону можуть потрапити ключові метали – іридій, родій, платина та мідь. В разі ухвалення нового пакету обмежень, санкції зачеплять російську компанію "Норильський нікель".

Попри дію санкцій, за даними Eurostat, Євросоюз у січні-листопаді 2025 року імпортував з Росії 4,55 млн тонн продукції гірничо-металургійного комплексу на суму 1,85 млрд євро. Найбільшими імпортерами російської продукції були Бельгія, Італія, Чехія та Данія.

Вас також можуть зацікавити новини: