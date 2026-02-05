Ціни на деякі вживані автомобілі в Україні злетіли на $6000: в чому причина

На вторинний ринок масово виходять свіжі Toyota RAV4 та Camry, які ‎"перебили" ціну на старі моделі автомобілів.

В Україні зростають середні ціни на вживані автомобілі. Такі дані наводять в Інституті досліджень авторинку.

У січні медіанна ціна вживаного авто в Україні зросла на 200 доларів порівняно із січнем минулого року і становить 6200 дол.

Найдивовижніше зростання продемонстрували гібридні авто. За рік середня ціна в цьому сегменті зросла з 15 900 дол. до 21 500 дол. Стрибок у 6000 дол. пояснюють не стільки ажіотажем навколо гібридів, скільки зміною модельного ряду.

Справа в тому, що на вторинний ринок почали масово виходити свіжі Toyota RAV4 та Camry, які певною мірою "перебили" ціну старих авто, таких як Toyota Prius або Ford Fusion.

Експерти також фіксують удорожчання електричних авто, але тут динаміка не настільки вражаюча. Нагадаємо, раніше фахівці дійшли до висновку, що скасування податкових пільг на електрокари (з 1 січня 2026 року) може призвести до удорожчання "‎електрики"‎ на 20%.

Побоювання щодо цього викликало справжній ажіотаж на ринку електричних авто. В грудні український автопарк поповнили понад 32,8 тис. машин на акумуляторних джерелах живлення (нові та з пробігом), що у 8,6 раза більше, ніж роком раніше.

Ціни на бензинові та дизельні моделі на вторинному ринку залишаються стабільними.

Дизельні автомобілі коштують в середньому близько 7400 дол. ГБО (газ) остаточно перетворюється на сегмент для тих, хто "доїжджає" старий парк. Середня ціна тут становить близько 3000 дол.

Загалом якщо у березні минулого року сумарна вартість усіх машин у продажі сягала 2,5 млрд долл., то станом на січень 2026-го цей показник опустився до 1,7 млрд дол.

Причина криється в тому, що продавці не поспішають публікувати нові оголошення та намагаються реалізувати наявні автомобілі.

Фахівці зазначають, що сегмент "супер-лоукост" (1000 − 2000 доларів) на вторинному ринку скорочується, тоді як преміум-сегмент (50 000+ доларів) навпаки, демонструє зростання частки − з 1,4% до 1,7%. При цьому 80% ринку становить стабільна зона у ціновому діапазоні від 1000 до 10 000 доларів.

Як повідомлялося, минулого року українці купили 96,9 тис.і ввезених з-за кордону уживаних легкових автомобілів віком до 5 років. Електромобілі складали найбільшу частку цього сегмента, забезпечивши 60% усіх продажів. Найбільшим попитом серед окремих моделей користувалася Tesla Model Y.

Нагадаємо також, що раніше автомобільний експерт Костянтин Литвинов розповів УНІАН, які старі авто є найнадійнішими. На його думку, найбільш надійними є вживані автомобілі японських компаній Toyota та Honda, корейські Kia, а також моделі німецького концерну Volkswagen.

