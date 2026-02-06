На винищувачі Eurofighter Typhoon чекає масштабне оновлення: що відомо

Зміни торкнуться, зокрема, корпусу літака.

Винищувачі Eurofighter Typhoon отримають масштабне оновлення. Відповідний контракт підписали консорціум Eurofighter та агентство NETMA.

Мета цієї угоди полягає в розробці та тестуванні комплекту аеродинамічної модернізації. Проєкт буде реалізовано за участі компаній Airbus, BAE Systems та Leonardo. Як пише видання "Мілітарний", така співпраця спрямована на підвищення бойової ефектиності літака.

"Технічні зміни торкнуться конструкції корпусу та крил. Інженери планують розширити напливи фюзеляжу та модернізувати механізацію крила, що помітно збільшить його підйомну силу. У результаті літак стане маневренішим", – йдеться в матеріалі.

Відео дня

Покращення аеродинаміки матиме позитивний вплив також і на системи виявлення та захоплення цілей. А завдяки більш стабільному польоту на різних режимах льотчикам буде простіше фіксувати ворожу ціль.

Крім того, модернізація літака дасть змогу значно швидше інтегрувати на нього нові типи зброї, пише "Мілітарний":

"Насамперед ідеться про сучасні протирадіолокаційні ракети, які призначені для знищення ворожих радарів. Окрім цього, літак отримає найновіші версії ракет класів "повітря-земля" та "повітря-повітря", включаючи крилаті ракети великої дальності".

Винищувачі Eurofighter Typhoon – історія створення і характеристики

Eurofighter Typhoon – це багатоцільовий винищувач, який випускається консорціумом Eurofighter. Його розробка стартувала 1983 року. А вже 27 березня 1994-го здійснив політ перший прототип винищувача. Перший серійний Typhoon було виготовлено 4 серпня 2003 року.

Цей літак перебуває на озброєнні низки країн. Серед них – Велика Британія, Німеччина, Італія, Іспанія тощо.

Eurofighter Typhoon представлений у двох варіантах – одномісний та двомісний. Його довжина становить 15,96 м, а розмах крила – 10,95 м.

Маса порожнього літака сягає 11 000 кг, а максимальна злітна маса – 23 500 кг.

На висоті максимальна швидкість цього винищувача може сягати 2 Махи (2495 км/год на висоті 10975 м). Біля землі цей показник становить 1,2 Маха (1470 км/год). Крейсерська безфорсажна швидкість винищувача дорівнює 1,5 Маха.

Дальність польоту літака становить 2900 км.

Eurofighter Typhoon може нести різне озброєння: ракети класу "повітря-повітря", "повітря-поверхня", авіаційні бомби.

Вас також можуть зацікавити новини: