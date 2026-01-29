Українці розкуповують вживані авто віком до п’яти років: названо найпопулярніші моделі

Торік українці придбали 96,9 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до п’яти років, повідомили в "Укравтопромі".
Фахівці порталу нагадують, що протягом 2025 року український автопарк поповнили 274,3 тисячі уживаних легкових авто. Таким чином, машини віком до п’яти років становили 35% від загальної кількості.
Найбільшу частку у цьому сегменті становили електрокари, на які припало 60% продажів. Одразу за ними йдуть бензинові автомобілі (27%) та гібридні авто (8%). На дизельні та на автомобілі з ГБО припало 4% і 1% продажів, відповідно.
Серед окремих моделей найпопулярнішою стала Tesla Model Y.
ТОП-10 найпопулярніших уживаних авто віком до п’яти років:
- Tesla Model Y – 10682 одиниці.
- Tesla Model 3 – 6589.
- KIA Niro – 4091.
- Hyundai Kona – 2990.
- Nissan Rogue – 2616.
- Mazda CX-5 – 2205.
- Chevrolet Bolt – 2132.
- Audi e-tron Sportback – 2122.
- Volkswagen Tiguan – 1988.
- Hyundai Ioniq 5 – 1779.
Авторинок України – останні новини
Торік автопарк України збільшився на 81,3 тисячі нових легкових авто, що на 17% перевищує показник 2024 року. Із загальної кількості 56,6 тис. машин було реалізовано приватним клієнтам, а ще 24,7 тис. – юридичним особам.
Також нещодавно було названо найпопулярніші в Україні моделі бензинових автомобілів. Серед нових легковиків до трійки лідерів потрапили Hyundai Tucson, Mazda CX-5 та Škoda Octavia. Загалом торік автопарк нашої країни поповнили 26,3 тис. нових авто із бензиновими двигунами.