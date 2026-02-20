Доступний, але має вражаючий дизайн: названо найпопулярніший автомобіль в Європі

Renault Clio цінують за поєднання стильного дизайну, економічності та передових технологій.

Рейтинг найбільш продаваних автомобілів в Європі у 2025 році очолив Renault Clio, тоді як Dacia Sandero опустилася на другу позицію. Такі дані наводить портал Focus2Move.

З огляду на дані за весь 2025 рік, продажі Renault Clio зросли на переконливі 8,6%. Водночас Dacia Sandero "‎просіла"‎ на ринку на 8,2%. На третьому місці опинився кросовер Volkswagen T-Roc.

Автомобілі від популярного німецького автобренду посіли також четверту та п’яту позицію, а замикає десятку лідерів дійсно "народна" Skoda Octavia.

ТОП-10 найпопулярніших авто в Європі:

Renault Clio (+8,6%). Dacia Sandero (-8,2%). Volkswagen T-Roc (+9,9%). Volkswagen Golf (-13,8%). Volkswagen Tiguan (-3,1%). Dacia Duster (-3,2%). Toyota Yaris (-13,1%). Opel Corsa (+7,4%). Tesla Model Y (-16,7%). Skoda Octavia (-11,7%).

Світовий авторинок – останні новини

Tesla Model Y знову підтвердила статус найпопулярнішого автомобіля у світі. Найбільше зменшилися продажі моделі у США (-15,8%) та Європі (-16,6%), тоді як в Азії падіння виявилося мінімальним і становило лише 2,2%. У підсумку Tesla Model Y зберегла ринкову частку на рівні 1,2% і втримала позицію найпопулярнішого автомобіля.

Зазначимо також, що рейтинг найпродаваніших автомобільних брендів 2025 року станом на листопад очолювала японська Toyota, яка впевнено зберігала лідерство із часткою 10,6% на світовому ринку.

