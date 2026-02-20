Доступний, але має вражаючий дизайн: названо найпопулярніший автомобіль в Європі

Рейтинг найбільш продаваних автомобілів в Європі у 2025 році очолив Renault Clio, тоді як Dacia Sandero опустилася на другу позицію. Такі дані наводить портал Focus2Move.
З огляду на дані за весь 2025 рік, продажі Renault Clio зросли на переконливі 8,6%. Водночас Dacia Sandero "просіла" на ринку на 8,2%. На третьому місці опинився кросовер Volkswagen T-Roc.
Автомобілі від популярного німецького автобренду посіли також четверту та п’яту позицію, а замикає десятку лідерів дійсно "народна" Skoda Octavia.
ТОП-10 найпопулярніших авто в Європі:
- Renault Clio (+8,6%).
- Dacia Sandero (-8,2%).
- Volkswagen T-Roc (+9,9%).
- Volkswagen Golf (-13,8%).
- Volkswagen Tiguan (-3,1%).
- Dacia Duster (-3,2%).
- Toyota Yaris (-13,1%).
- Opel Corsa (+7,4%).
- Tesla Model Y (-16,7%).
- Skoda Octavia (-11,7%).
Світовий авторинок – останні новини
Tesla Model Y знову підтвердила статус найпопулярнішого автомобіля у світі. Найбільше зменшилися продажі моделі у США (-15,8%) та Європі (-16,6%), тоді як в Азії падіння виявилося мінімальним і становило лише 2,2%. У підсумку Tesla Model Y зберегла ринкову частку на рівні 1,2% і втримала позицію найпопулярнішого автомобіля.
Зазначимо також, що рейтинг найпродаваніших автомобільних брендів 2025 року станом на листопад очолювала японська Toyota, яка впевнено зберігала лідерство із часткою 10,6% на світовому ринку.