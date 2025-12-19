У Ємені в автосалон вже завезли автомобілі Lada Niva, Vesta та Granta.

Головний російський автовиробник "‎АвтоВАЗ"‎ почав вивозити з РФ свої нерозпродані автомобілі Lada на Близький Схід. Про це повідомляє The Moscow Times.

У грудні з'явилися одразу два нові дилери в новому регіоні. Один уже відкрився в столиці Ємену - Сані (станом на сьогодні контролюється хуситами). Другий готують до запуску в Тегерані - столиці Ісламської Республіки Іран.

Як повідомляється, до автосалону у Ємені вже завезли автомобілі Niva, Vesta та Granta. Перша партія становила близько 50 авто.

Продаж супроводжує агресивна реклама з гаслами на кшталт: "Російський автомобіль Lada - за такої потужності гарантія не потрібна". При цьому офіційну гарантію все ж таки дають – на три роки.

Стратегія для іранського ринку дещо обережніша. У Тегерані відкривають шоурум із моделлю Vesta, перша партія становить лише кілька десятків машин. Повноцінно стартувати продажі мають на початку наступного року.

Відомо також, що продукцію компанії "‎АвтоВАЗ"‎ почали продавати в Об'єднаних Арабських Еміратах. Причому у компанії хотіли представити весь модельний ряд: Niva Travel, Granta, Vesta, Largus та Aura.

Проблеми "‎АвтоВАЗу"‎ – що відомо

Вихід на близькосхідні ринки збігся із серйозними труднощами автовиробника.

За підсумками цього року "‎АвтоВАЗ"‎ розраховує випустити в Тольятті 274 тис. авто – на 40% менше від початкового плану. Наступного року, згідно з прогнозом, випуск може знизитися ще на 3,3%, до 265 тис. машин.

Через зниження зарплат працівники компанії почали масово звільнятися. Повідомлялося, що багато хто з працівників почав шукати нову роботу ще влітку (сам "‎АвтоВАЗ"‎ намагався спростувати інформацію про масові звільнення).

Труднощі компанії пов'язують, перш за все, зі слабкими продажами. Відомо, що січень-серпень реалізація машин Lada скоротилася майже на 25%, склавши 211,3 тисячі одиниць.

