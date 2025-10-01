Раніше "АвтоВАЗ" скоротив робочий тиждень.

Працівники найбільшого російського автозаводу звільняються через зниження зарплат. Про це з посиланням на російські джерела повідомляє The Moscow Times.

"Якщо раніше на руки виходило по 100-120 тисяч (російських рублів, – УНІАН), то тепер максимум - 45-50 тисяч. Ілюзій не залишилося, стало ясно, що поліпшення не буде", - розповів один з колишніх співробітників "АвтоВАЗу".

Зниження зарплат пов’язують з переходом на скорочений робочий тиждень, що спричинило зникнення бонусів та оплати понаднормових годин.

Відео дня

"Масових звільнень немає. Звичайна плинність кадрів, хтось звільняється, хтось влаштовується", - запевнив голова первинної профспілкової організації "АвтоВАЗу" Сергій Зайцев.

Втім, складність ситуації очевидна навіть пропагандистам. Відомо, що багато працівників почали шукати нову роботу ще влітку під час відпусток.

На сьогодні заяви на звільнення подали десятки людей, попри те, що менеджмент підприємства всіляко намагається уповільнити відтік робітників, створюючи бюрократичні перешкоди.

Проблеми авторинку РФ - інші новини

Труднощі "АвтоВАЗу" пов'язані зі слабкими продажами - за січень-серпень цього року реалізація автомобілів марки Lada скоротилася майже на 25%, склавши 211,3 тисячі одиниць.

Проблеми торкнулися не лише "АвтоВАЗу", а й інших виробників. Загалом за перші шість місяців року авторинок РФ обвалився майже на 30%. Фахівці прогнозують, що до кінця 2025 року в Росії можуть закрити до 20% автосалонів.

Серед головних причин обвалу російського авторинку називають високі ставки за автокредитами та лізингом.

Вас також можуть зацікавити новини: