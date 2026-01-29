Tesla робить різкий поворот: Маск знімає з виробництва два культових авто, - BI

Завод у Каліфорнії буде переобладнано для виробництва людиноподібних роботів Optimus.

Американська автомобільна компанія Tesla припинить випуск Model S і X вже у наступному кварталі, які багато років були візитівкою компанії. Натомість Ілон Маск заявив про масштабний курс на людиноподібних роботів Optimus, пише Business Insider.

"Настав час покласти край програмам Model S і X гідним звільненням, тому що ми дійсно рухаємося в майбутнє, яке базується на автономності", - зазначив генеральний директор Ілон Маск.

Tesla планує замінити виробничі лінії цих моделей у фабриці у місті Фремонт у Каліфорнії на цехи з виробництва людиноподібних роботів Optimus. Довгостроковою метою є виробництво одного мільйона роботів на рік.

Водночас Маск запевнив, що Tesla й надалі підтримуватиме власників Model S і Model X, доки ці авто залишатимуться на дорогах. А тим, хто мріяв придбати один із цих електромобілів, він зазначив, що "зараз саме час їх замовити".

За словами Маска, таке рішення є "дещо сумним", але є частиною "загального переходу компанії до автономного майбутнього".

Акції Tesla у середу зросли після того, як компанія перевершила очікування щодо прибутків та оголосила про інвестиції у 2 млрд доларів в іншу AI-компанію Маска xAI. Також в Tesla підтвердили, що третє покоління свого робота Optimus вийде пізніше цього кварталу.

Зазначається, що Model S і Model X - це одні з найстаріших і найдорожчих моделей Tesla. Model S уперше представили ще у 2009 році, а перші поставки стартували у 2012 році. Model X анонсували у 2012 році, а клієнти отримали перші авто у 2015 році.

Обидві моделі отримали оновлення в 2025 році, включаючи збільшення запасу ходу, кращу шумоізоляцію і більш плавну підвіску, а також підвищення ціни на 4 500 доларів. Однак оновлення не включали деякі з найбільш інноваційних технологій, які були представлені в Tesla Cybertruck.

На сайті Tesla стартова ціна Model S становить 94 990 дол., або 109 990 дол. для більш преміальної версії Plaid. Model X коштує від 99 990 дол., або 114 990 дол. за Plaid.

За результати дослідження Consumer Reports, стали відомі бренди, чиї автомобілі з пробігом є найненадійнішими. Цей антирейтинг очолив популярний виробник електромобілів - бренд Tesla посів останнє місце за надійністю вживаних автомобілів.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році українці придбали понад 61 тис. вживаних легкових авто зі США. До трійки найпопулярніших у цьому сегменті потрапили Tesla Model Y, Tesla Model 3 та Ford Escape.

