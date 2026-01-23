В Україні скуповують кросовери: названо найпопулярніші легковики у різних секторах

У минулому році український автопарк поповнили 81,3 тисячі нових легкових авто, що на 17% більше, ніж у 2024 році, повідомляє "‎УкрАвтопром".

Експерти встановили, що 56,6 тисячі одиниць з цієї кількості реалізували приватним клієнтам, а 24,7 тисячі – юридичним особам. У порівнянні з позаминулим роком продажі нових авто в приватному секторі зросли (+28%), тоді як у корпоративному, навпаки, зменшилися (-2%).

Як приватні клієнти, так і юридичні особи масово скуповують автомобілі типу SUV, що пов’язано з їхньою універсальністю. Втім, якщо дивитися по конкретних моделях, то вподобання суттєво відрізняються. 

Якщо у приватних клієнтів найпопулярнішим став новий Volkswagen ID. UNYX, то юридичні особи віддали перевагу перевіреному часом Renault Duster. На другому місці в цьому сегменті перебуває "‎народна"‎ Škoda Octavia. 

ТОП-5 найпопулярніших авто у приватних покупців: 

  1. Volkswagen ID. UNYX – 3061 одиниця.
  2. BYD Song Plus – 2903.
  3. Toyota RAV4 – 2858.
  4. Hyundai Tucson – 2042.
  5. Renault Duster – 1602.

ТОП-5 найпопулярніших авто у юридичних осіб: 

  1. Renault Duster – 3769 одиниць.
  2. Škoda Octavia – 1147.
  3. Škoda Kodiaq – 827.
  4. Toyota Land Cruiser Prado – 821.
  5. Toyota RAV4 – 756.

У 2025 році автомобільний парк України поповнили понад 26 тисяч нових авто з бензиновими двигунами. Найбільшим попитом в цьому сегменті користувалися Hyundai Tucson, Mazda CX-5 та Škoda Octavia. 

Також повідомлялося, що у минулому році вітчизняний автопарк поповнили понад 64 тисячі машин з дизельними двигунами (нові та вживані). Серед нових дизельних авто найпопулярнішими були Renault Duster, Toyota Land Cruiser Prado та Volkswagen Touareg.

