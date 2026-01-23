В Україні скуповують кросовери: названо найпопулярніші легковики у різних секторах

У минулому році український автопарк поповнили 81,3 тисячі нових легкових авто, що на 17% більше, ніж у 2024 році, повідомляє "УкрАвтопром".
Експерти встановили, що 56,6 тисячі одиниць з цієї кількості реалізували приватним клієнтам, а 24,7 тисячі – юридичним особам. У порівнянні з позаминулим роком продажі нових авто в приватному секторі зросли (+28%), тоді як у корпоративному, навпаки, зменшилися (-2%).
Як приватні клієнти, так і юридичні особи масово скуповують автомобілі типу SUV, що пов’язано з їхньою універсальністю. Втім, якщо дивитися по конкретних моделях, то вподобання суттєво відрізняються.
Якщо у приватних клієнтів найпопулярнішим став новий Volkswagen ID. UNYX, то юридичні особи віддали перевагу перевіреному часом Renault Duster. На другому місці в цьому сегменті перебуває "народна" Škoda Octavia.
ТОП-5 найпопулярніших авто у приватних покупців:
- Volkswagen ID. UNYX – 3061 одиниця.
- BYD Song Plus – 2903.
- Toyota RAV4 – 2858.
- Hyundai Tucson – 2042.
- Renault Duster – 1602.
ТОП-5 найпопулярніших авто у юридичних осіб:
- Renault Duster – 3769 одиниць.
- Škoda Octavia – 1147.
- Škoda Kodiaq – 827.
- Toyota Land Cruiser Prado – 821.
- Toyota RAV4 – 756.
Автомобільний ринок України - останні новини
У 2025 році автомобільний парк України поповнили понад 26 тисяч нових авто з бензиновими двигунами. Найбільшим попитом в цьому сегменті користувалися Hyundai Tucson, Mazda CX-5 та Škoda Octavia.
Також повідомлялося, що у минулому році вітчизняний автопарк поповнили понад 64 тисячі машин з дизельними двигунами (нові та вживані). Серед нових дизельних авто найпопулярнішими були Renault Duster, Toyota Land Cruiser Prado та Volkswagen Touareg.