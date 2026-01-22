Названо бензинові авто, які розмітають українці: ТОП-5 вживаних і нових моделей

Серед нових бензинових автомобілів найпопулярнішим у 2025 році став Hyundai Tucson.

У минулому році автопарк нашої країни поповнили 26,3 тис. нових автомобілів з бензиновими двигунами (на 6% менше, ніж у 2024 році). Такі дані наводять фахівці "‎УкрАвтопрому"‎.

Також повідомляється, що знизилася і частка бензинових машин у загальних продажах нових легкових авто. Якщо позаминулого року вони охоплювали 40% ринку нових машин, то зараз показник становить лише 32%.

Серед нових бензинових автомобілів найпопулярнішим у 2025 році став Hyundai Tucson – компактний кросовер, який з 2004 року виробляє південнокорейська компанія Hyundai.

Відео дня

Загалом саме кросовери виступають лідерами у ТОП-5. Українці цінують такі автомобілі за їхню універсальність. Серед інших переваг – приваблива зовнішність і передові технології.

ТОП-5 найпопулярніших нових легковиків з бензиновими двигуном:

1. Hyundai Tucson – 2198 одиниць;

2. Mazda CX-5 – 1652;

3. Škoda Octavia – 1458;

4. Renault Duster – 1289;

5. Kia Sportage – 1157.

Попит на імпортовані вживані бензинові автомобілі у минулому році зріс на 12%, до 117,6 тис. одиниць. Вони охопили 43% первісних продажів вживаних легковиків.

Найпопулярнішою моделлю в цьому сегменті виявився Volkswagen Golf. Це справжня "‎народна"‎ модель, яку цінують за доступність, надійність та універсальність.

На другому місці опинилася ще одна модель від популярного німецького виробника – кросовер Volkswagen Tiguan.

ТОП-5 імпортованих вживаних авто з бензиновими двигуном:

1. Volkswagen Golf – 7889 одиниць;

2. Volkswagen Tiguan – 6204;

3. Audi Q5 – 6093;

4. Nissan Rogue – 5665;

5. Audi A4 – 3961.

Авторинок України – інші новини

Раніше стало відомо, що у 2025 році український автопарк поповнили понад 64 тис. машин з дизельними двигунами. Серед нових дизельних легковиків найпопулярнішими моделями були Renault Duster, Toyota Land Cruiser Prado та Volkswagen Touareg.

Також повідомлялося, що у 2025 році українці придбали понад 61 тис. вживаних легкових авто зі США. До трійки найпопулярніших у цьому сегменті потрапили Tesla Model Y, Tesla Model 3 та Ford Escape.

Вас також можуть зацікавити новини: