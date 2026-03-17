Volkswagen показав один з найдоступніших електрокросоверів (фото)

Вартість нового Volkswagen ID. Cross стартуватиме від 28 тисяч євро.

Volkswagen представив новий кросовер ID. Cross, однак модель поки що замаскована яскравою камуфляжною плівкою. Деталі оприлюднені на сайті автовиробника.

Зазначається, що автомобіль буде представлений на європейському ринку восени 2026 року.

"Цей п’ятимісний автомобіль призначений для клієнтів, які бажають насолоджуватися першокласною електромобільністю, придатною для щоденного використання та доступною за ціною", – розповіли у компанії.

Дизайн моделі оформлено в стилі Volkswagen Pure Positive. За розмірами автомобіль схожий із Volkswagen T-Cross. Він має високий капот та дворівневі фари.

Габарити автомобіля становлять 4153×1794×1581 мм, а колісна база складає 2601 мм. Передньопривідний кросовер отримає електромотори потужністю 116, 135 або 211 к.с. на вибір. Модель запропонують із двома варіантами батарей – місткістю 37 або 52 кВт·год.

Ціна новинки стартуватиме від 28 тисяч євро. Таким чином, ID. Cross стане одним з найдоступніших електрокросоверів у лінійці Volkswagen.

