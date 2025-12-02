Стало відомо, які легковики з пробігом найбільше подорожчали в Україні

На ринку бензинових авто різких стрибків цін цього року не було.

Поки ціни технологічних та економічних машин на вторинному ринку ростуть, традиційні паливні сегменти стають більш доступними, повідомляють в Інституті досліджень авторинку.

Бензинові автомобілі

На ринку бензинових авто різких стрибків цін цього року не було. 2025-й почався з медіанної позначки 6700 доларів, а у лютому він просів до 6000. До листопада ціни майже повернулися до початкових позицій і становили в середньому 6650 доларів.

Дизельні та авто ГБО

У листопаді минулого року медіанна ціна дизельного легковика становила 7900 доларів. За 12 місяців вона знизилася до 7000 (-11%). На думку фахівців, причина цього полягає не стільки у зниженні попиту, скільки у наповненні ринку доступними автомобілями з Європи.

Ще більш відчутним стало падіння цін у випадку авто з ГБО – тут ціна знизилася з 3700 до 3000 доларів (-19%).

"Сегмент авто з ГБО остаточно перетворюється на "вхідний квиток" у світ автомобілістів", – кажуть фахівці.

Електромобілі

Після весняного спаду до 15 800 доларів, середня ціна на електромобілі пішла вгору, досягнувши до листопада позначки у 17 000 доларів.

Зростання цін у цьому сегменті пов’язують із поверненням ПДВ на електричні авто, що змушує ринок перестраховуватися. Продавці розуміють, що дешевого імпорту більше не буде, тому ціни наявних моделей починають підтягуватися до майбутніх реалій ринку.

Гібридні автомобілі

Ціни на гібриди стартували з позначки 16 500 доларів, а вже до вересня злетіли до 20 000. Втім, експерти не поспішають казати про шалений зріст, адже справжня причина такої динаміка - мізерна частка ринку, яка становить лише близько 2%.

"Коли пропозицій мало, будь-яка зміна в структурі оголошень різко змінює картину", – пояснюють в Інституті досліджень авторинку.

Іншими словами, в даному випадку йдеться, скоріше, про нестабільну пропозицію.

У жовтні найбільшими регіональними ринками нових легкових машин в Україні були столиця, а також Київська, Дніпропетровська, Харківська та Одеська області. Бестселером місяця на ринку нових автомобілів столиці став кросовер Toyota RAV4.

Крім того, у жовтні українці придбали 3114 легковиків, ввезених з Китаю (у 2,6 раза більше, ніж роком раніше). Більшість куплених легкових машин з КНР були електромобілями. Їхня частка становила переконливі 92%.

