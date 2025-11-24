Впродовж жовтня українці придбали 9,6 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до пʼяти років.
Як повідомляє "Укравтопром", минулого місяця український автопарк поповнили 26,1 тисячі легковиків з пробігом. Таким чином, авто віком до 5 років склали 37% цієї кількості.
Зазначається, що найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі (57%). Одразу за ними йдуть бензинові авто з показником в 29%. Третє місце посіли гібридні авто, на які прийшлось 9% ринку у цьому сегменті. Дизельні машини та авто з ГБО зайняли 4% та 1% ринку, відповідно.
Найпопулярніші вживані авто віком до пʼяти років:
- Tesla Model Y - 942 одиниць;
- Tesla Model 3 - 602;
- Kia Niro - 438;
- Nissan Rogue - 290;
- Hyundai Kona - 280;
- Mazda CX5 - 241;
- Volkswagen Tiguan - 227;
- Audi E-Tron Sportback - 185;
- Hyundai Ioniq 5 - 183;
- Chevrolet Bolt - 182.
Український ринок авто - останні новини
У жовтні український автопарк поповнили майже 10,5 тисячі електрокарів. У частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках Києва, Київщини та Дніпропетровщини тоді став автомобіль Volkswagen ID.UNYX.
Минулого місяця найбільшими регіональними ринками нових легковиків стали столиця та Київська область, а також Дніпропетровщина, Харківщина та Одещина. Тоді бестселером місяця на ринку нових авто столиці став кросовер Toyota RAV-4.