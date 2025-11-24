Найпопулярнішим у цьому сегменті став електричний кросовер Tesla Model Y.

Впродовж жовтня українці придбали 9,6 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до пʼяти років.

Як повідомляє "Укравтопром", минулого місяця український автопарк поповнили 26,1 тисячі легковиків з пробігом. Таким чином, авто віком до 5 років склали 37% цієї кількості.

Зазначається, що найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі (57%). Одразу за ними йдуть бензинові авто з показником в 29%. Третє місце посіли гібридні авто, на які прийшлось 9% ринку у цьому сегменті. Дизельні машини та авто з ГБО зайняли 4% та 1% ринку, відповідно.

Найпопулярніші вживані авто віком до пʼяти років:

Tesla Model Y - 942 одиниць;

Tesla Model 3 - 602;

Kia Niro - 438;

Nissan Rogue - 290;

Hyundai Kona - 280;

Mazda CX5 - 241;

Volkswagen Tiguan - 227;

Audi E-Tron Sportback - 185;

Hyundai Ioniq 5 - 183;

Chevrolet Bolt - 182.

У жовтні український автопарк поповнили майже 10,5 тисячі електрокарів. У частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках Києва, Київщини та Дніпропетровщини тоді став автомобіль Volkswagen ID.UNYX.

Минулого місяця найбільшими регіональними ринками нових легковиків стали столиця та Київська область, а також Дніпропетровщина, Харківщина та Одещина. Тоді бестселером місяця на ринку нових авто столиці став кросовер Toyota RAV-4.

