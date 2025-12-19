Якщо світ примусить Росію до миру, то кошти будуть викорситані виключно на відбудову, повідомив президент.

Рішення Європейського Союзу виділити Україні кредит на 90 мільярдів євро дає їй фінансову впевненість на найближчі роки. Про це президент України Володимир Зеленський сказав 19 грудня під час спільної пресконференції із президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Він зауважив, що Польща підтримала Україну в цьому питанні.

"Якщо Росія буде затягувати цю війну - а саме такі сигнали весь світ чує з Москви, вони продовжують нам погрожувати, - ми використаємо кошти на оборону. Саме якщо вони будуть продовжувати війну! Якщо світ примусить Росію до миру, то ми будемо використовувати всі кошти виключно на відбудову нашої держави. Російські активи залишаються в Європі нерухомі", - наголосив Зеленський.

За словами президента, важливо, щоб спрацював принцип, що Росія повинна заплатити за цю війну і не отримати від неї жодної вигоди.

"Інакше після спроб поділу України будуть нові спроби Росії поділити інших сусідів", - додав президент України.

Рішення ЄС про фінансування України

Як повідомляв УНІАН, після 15 годин переговорів у Брюсселі Європейський Союз ухвалив рішення щодо фінансування України на 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта у соцмережі Х заявив, що було ухвалено рішення про надання Україні підтримки у розмірі 90 мільярдів євро на наступні два роки.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що це чіткий сигнал з Європи російському диктатору Володимиру Путіну: ця війна того не варта.

