'Інопланетний лінкор' наблизиться до Землі: вчених розсварив загадковий об’єкт

Астрофізик спровокував бурхливу дискусію, заявивши, що не можна виключити візит позаземної цивілізації.

Загадковий об’єкт, який дехто з науковців вважають потенційним "інопланетним лінкором", у п’ятницю досягне найближчої точки до Землі. Йдеться про об’єкт під назвою 3i/ATLAS, пише Sky News. Об'єкт пролетить зі швидкістю понад 200 км на годину на відстані майже 300 мільйонів кілометрів від нашої планети. Це приблизно удвічі далі, ніж Сонце.

Попри майже одностайну думку астрономів, що 3i/ATLAS є кометою з-за меж Сонячної системи, професор Гарварду Аві Леб заявив, що не відкидає й альтернативних пояснень. У коментарі Sky News він закликав людство бути насторожі, назвавши ситуацію потенційною подією типу "чорного лебедя" - малоймовірною, але з серйозними наслідками.

"Інопланетні технології - це потенційна загроза. Коли ти вирушаєш на "побачення" міжзоряного масштабу, ти ніколи не знаєш, хто перед тобою - дружній гість чи серійний убивця", - заявив учений.

За словами Леба, знімки об’єкта демонструють незвичний хвіст, який теоретично може бути результатом роботи рушійної системи. Він також звернув увагу на наявність нікелю в газовій хмарі навколо об’єкта та на його траєкторію, вирівняну з орбітами планет Сонячної системи, що, на його думку, є малоймовірним випадковим збігом.

Думка наукової спільноти

Об’єкт 3i/ATLAS уперше зафіксували в липні як слабку світлу крапку на тлі зоряного неба. Згодом він стрімко пройшов крізь Сонячну систему: на початку жовтня пролетів повз Марс, тимчасово зник за Сонцем, наблизився до орбіти Землі та незабаром пролетить біля Юпітера, після чого знову зникне з поля зору. Камери понад десятка космічних апаратів США та Європи вже спрямовані на об’єкт. Представники космічних агентств наголошують: його походження є цілком природним.

"Це комета. Вона виглядає і поводиться як комета. Усі докази вказують саме на це", - заявив представник NASA Аміт Кшатрія.

За оцінками науковців, кометі близько восьми мільярдів років - удвічі більше, ніж Сонцю та Сонячній системі. Вона є своєрідним "космічним викопним" об’єктом, що залишився після формування невідомої зорі в нашій галактиці.

Астроном Оксфордського університету Кріс Лінтотт навіть назвав припущення про штучне походження об’єкта безпідставним.

"Це повна нісенітниця. Це приблизно так само, як серйозно розглядати можливість, що Місяць зроблений із сиру", - заявив він.

За його словами, зміни кольору та яскравості комети легко пояснюються нагріванням льоду та різних матеріалів під впливом Сонця - явищем, яке неодноразово спостерігали раніше.

"У поведінці цього об’єкта немає нічого, чого ми не бачили б у інших комет", - підкреслив Лінтотт.

Водночас професор Леб звинуватив колег у небажанні розглядати альтернативні гіпотези: "Основа науки - це скромність і готовність вчитися, а не зарозумілість експертів".

Це не перший випадок, зазначає ЗМІ, коли Леб висуває подібні припущення: у 2017 році він також говорив про можливе штучне походження міжзоряного об’єкта Оумуамуа.

Кріс Лінтотт застеріг, що гучні теорії без доказів можуть бути небезпечними.

"Шукати ознаки розуму у Всесвіті - цілком нормально. Але починати потрібно з дійсно дивних об’єктів. А цей таким не є", - наголосив він.

Нагадаємо, на думку науковців, найбільший супутник Сатурна, Титан не має великого глобального океану під своєю крижаною оболонкою, як вважалося раніше. Замість цього спуск під замерзлу поверхню Титана може привести до густої сльоти, крижаних тунелів та порожнин з талою водою, що знаходяться ближче до його скелястого ядра. Річ у тому, що раніше інтерпретації вимірювань "Кассіні" вказували на наявність величезного підземного океану рідкої води. Водойма вважалася однією з найперспективніших особливостей Титана для потенційного життя.

