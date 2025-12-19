Графіки відключень для Києва і області змінили: годин без світла 19 грудня стало більше

Деяким підчергам споживачів додали кілька годин без світла.

Компанія ДТЕК опублікувала оновлені графіки погодинних відключень світла для Києва та Київської області на сьогодні, 19 грудня.

Згідно з повідомленням, у столиці трьом підчергам – 1.1, 2.1 і 2.2 – додали по 30 хвилин відключень на сьогодні, підгрупі 4.1 додали годину, 5.2 – півтори години, а ось підчерзі 6.2 пощастило найменше – споживачі там будуть без світла на 3 години більше, ніж планувалося.

Також зміни зачепили і Київщину – там деяким групам додали по кілька годин без електроенергії: підчергам 4.1 і 5.2 додали 3,5 години без світла, в той час як підчерзі 6.2 скоротили відключення на 1,5 години.

Відключення світла в Україні – останні новини

Раніше УНІАН писав, як вимикатимуть світло в Києві та регіонах 19 грудня. Після масованого обстрілу на початку грудня графіки погодинних відключень переважно застосовуються протягом усієї доби.

17 грудня в Одеській області оголосили надзвичайну ситуацію державного рівня через атаки РФ по енергетичній інфраструктурі. Наслідки російської атаки по об’єктах енергетики протягом останнього часу призвели до тривалого – понад три доби – порушення нормальних умов життєдіяльності понад 50 тисяч жителів області.

На думку головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Геннадія Рябцева, графіки відключень електроенергії для споживачів в Україні будуть застосовуватися обсягом в 3-4 черги, що становить 12-16 годин на добу.

