Національний банк України встановив на понеділок, 22 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,25 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 9 копійок. 

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 49,47 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 12 копійок.  

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,27/42,30 грн/дол., а євро - 49,51/49,52 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 19 грудня знизився на 8 копійок і складав 42,52 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 42,15 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні залишився на попередньому рівні і складав 50 гривень за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 49,40 гривні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" знизився на 11 копійок і складав 42,49 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 15 копійок і складав 49,95 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 41,89 гривні, а євро - за курсом 48,95 гривні за одиницю іноземної валюти.

