Путін заявив, що "ніяких нових спецоперацій не буде, якщо до Росії ставитимуться з повагою".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що спроби блокади Калінінградської області Європою "призведуть до небаченої до цього моменту ескалації конфлікту". Його слова цитують росЗМІ.

Під час суміщеної прямої лінії та пресконференції голова Кремля зазначив, що сподівається на те, що блокади Калінінградської області не станеться.

"Якщо нам будуть створювати погрози подібного роду, ці загрози ми будемо знищувати. І всі повинні це розуміти і усвідомлювати, що дії подібного роду призведуть до небаченої до цього моменту ескалації конфлікту і виведуть його на зовсім інший рівень і розширять аж до великомасштабного збройного конфлікту", - сказав Путін.

Кремлівський диктатор запевнив, що "ніяких нових спецоперацій не буде, якщо до Росії ставитимуться з повагою і не будуть надувати". Попри свою гучну заяву, він додав, що Москва не збирається нападати на Європу.

Крім того, Путін зробив цинічну заяву про "атаки по російській цивільній інфраструктурі". За його словами, російські війська нібито регулярно відповідають саме на такі атаки.

"Відповідь із нашого боку буде завжди. Такі дії гідні найгострішого осуду", - підкреслив він.

Путін заявив про "готовність до переговорів" - що відомо

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва нібито хоче завершити війну в Україні "мирними засобами" на основі тих принципів, які він виклав у червні минулого року в Міністерстві закордонних справ РФ. За його словами, Росія не бачить готовності України до миру.

Крім того, Путін заявив про те, що на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці він "практично погодився" з його пропозиціями. Кремлівський диктатор додав, що РФ згодна на переговори і завершення війни в Україні.

