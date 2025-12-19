При цьому, російський диктатор зазначив, що слід "усунути першопричину конфлікту".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росії нібито дуже хочеться, щоб в 2026 році не було "військових конфліктів". Про це очільник Кремля заявив під час відповіді на питання росіян, повідомляють ЗМІ.

"Нам теж дуже б хотілося, щоб ми наступного року жили в умовах миру та без всіляких військових конфліктів", - заявив Путін.

Він додав, що Росія нібито намагається вирішити всі "суперечливі питання шляхом мирних переговорів".

"Без сумніву, й я думаю, що ви погодитеся, що нам слід усунути першопричину конфлікту, щоб нічого подібного в майбутньому не повторювалося, щоб мир був довготривалим, стійким та надійним. Цього ми й будемо прагнути", - додав кремлівський диктатор.

Також Путін цинічно заявив, що не вважає себе відповідальним за загибель людей у війні, яку Росія розпочала проти України.

Інші заяви Путіна

Раніше УНІАН повідомляв, що російський диктатор заявив, що нібито з боку України вони не бачать готовності до миру. Росія ж, за словами Путіна, хоче завершити війну в Україні на основі тих принципів, які були ним озвучені в червні 2024 року в Міністерстві закордонних справ РФ. Тоді очільник Кремля вимагав від України відмовитися від Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Також Путін пригадав саміт на Алясці з очільником Білого дому Дональдом Трампом. За словами російського диктатора, тоді нібито він погодився на запропоновані Трампом умови. Він зазначив, що було запропоновано певні компроміси з боку США й РФ на них погодилася, хоча "це були складні рішення для нас".

Також президент РФ заявив про нібито захоплення міста Сіверська, на черзі Лиман. Путін додав, що в планах РФ є продовження наступу й наступною ціллю, за його словами, стане взяття під контроль міста Слов'янськ.

Очільник Кремля зазначив, що російські окупанти також нібито контролюють Куп'янськ, що на Харківщині та половину Гуляйполя, що в Запорізькій області. Що стосується опублікованого відео Зеленським біля стели міста Куп'янськ, російський диктатор зазначив, що нібито вона "розташована за кілометр від міста".

