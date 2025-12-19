Російський диктатор заявив про готовність припинити удари в день можливого голосування в Україні.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що "готовий подумати" над тим, щоб припинити завдавати удари углиб території України на час виборів. Про це він повідомив під час "Прямої лінії" в п'ятницю, 19 грудня.

"Скажу річ, яка може прозвучати неочікувано. Ми готові подумати над тим, щоб гарантувати безпеку під час виборів на Україні. Хоча б припинити, утриматися від ударів углиб території у день голосування", - заявив він.

При цьому, очільник Кремля висловив думку, що громадяни України, які проживають в Росії, мають також право голосування.

Відео дня

"І якщо вже вибори будуть, то тоді ми маємо право вимагати від тих, хто їх організуватиме, щоб були організовані вибори та надано право українцям, які зараз проживають у Росії, проголосувати на території Російської Федерації", - сказав Путін.

Російський диктатор навів дані, що на цю мить нібито на території РФ проживає від 5 до 10 млн громадян України.

Також Путін додав, що не дозволить Україні використовувати проведення виборів "для того, щоб зупинити наступ російських військ".

Інші заяви Путіна

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами Путіна, Росія хоче завершити війну в Україні "мирними засобами". При цьому, очільник Кремля зазначив, що вимагає від України виконати вимоги, які він озвучував в червні 2024 року. Тобто, російський диктатор продовжує наполягати на тому, щоб Україна повністю відмовилася від Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Також ми писали, що Путін пригрозив, що спроби блокади Калінінградської області Європою "призведуть до небаченої до цього моменту ескалації конфлікту". Він додав, що це може призвести до "великомасштабного збройного конфлікту". Водночас, за словами президента РФ, "ніяких нових спецоперацій не буде, якщо до Росії ставитимуться з повагою".

