Удари РФ по підстанціях АЕС: нардеп пояснив, чи буде 'другий Чорнобиль'

Сергій Нагорняк зазначив, що підстанції АЕС, які атакує РФ, спроєктовані так, що можуть подавати електроенергію в мережу після ураження.

Удари Росії по підстанціям атомних електростанцій не загрожують Україні ядерною катастрофою. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" заявив народний депутат, член енергетичного комітету парламенту Сергій Нагорняк.

Він пояснив, що ворог жодного разу не атакував підстанції, які знаходяться безпосередньо на території атомних станцій. Натомість, за словами нардепа, РФ атакує підстанції НЕК "Укренерго", які приймають електроенергію з підстанцій на території АЕС. При цьому він звернув увагу, що ці підстанції знаходяться на значній відстані від АЕС, тому ризику зачепити їх при цих атаках немає.

Більше того, за словами Нагорняка, підстанції "Укренерго", що приймають електроенергію з АЕС, спроектовані так, що можуть подавати електроенергію в мережу навіть після ураження через резервні лінії. Тобто, потенційно, електрику з атомних станцій можна постачати споживачам після обстрілу.

Депутат запевнив, що другого Чорнобиля через удари РФ по підстанціям АЕС не буде.

Атаки РФ на енергосистему України - останні новини

В ніч проти 20 січня РФ завдала чергового удару по енергооб’єктах України. В результаті нічної атаки тисячі будинків у столиці лишилися без опалення, світла і води. Серед цілей чергової атаки ворога були підстанції АЕС.

Раніше Головне управління розвідки повідомляло, що Росія готується завдати ударів по ключовим підстанціям, що забезпечують роботу українських атомних станцій. Це згодом підтвердив президент Володимир Зеленський.

Як пояснював енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв, у разі, якщо ці атаки будуть успішними, це тимчасово створить ситуацію "близьку до блекауту", а найбільші проблеми зі світлом будуть у Києві та на Сході України.

