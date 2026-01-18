Росія збирається завдати шкоди українським атомним електростанціям, - Зеленський

Україна має інформацію про те, що Росія збирається завдати шкоди українським атомним електростанціям. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
"Якби росіяни дійсно серйозно хотіли закінчення війни, вони б зосередилися на дипломатії, а не на ракетних атаках, не на блекаутах і спробах завдати шкоди навіть нашим атомним станціям. У нас є дані по об'єктах, по яких Росія проводила розвідку, розвідку для ударів. Все чітко говорить про те, що дипломатія для Росії точно не є пріоритетом", - розповів український лідер.
Зеленський зазначив, що українська сторона інформує США про те, що відбувається в Україні, а також про постійні удари Росії по енергосистемі України.
Зеленський додав, що окупанти весь тиждень атакували об'єкти "Нафтогазу" в різних регіонах України. Він уточнив, що останній удар стався вчора і він був по газовидобутку.
РФ готує удари по об'єктах, що обслуговують українські АЕС - що відомо
Раніше Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України повідомило, що Росія вивчає варіанти нанесення ударів по підстанціях передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських атомних електростанцій. У розвідці вважають, що таким чином росіяни хочуть змусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні вимоги про припинення війни.
У ГУР зазначили, що шляхом знищення або виведення з ладу зазначених підстанцій РФ прагне від'єднати енергоблоки АЕС від об'єднаної енергосистеми України, щоб цивільне населення України повністю залишилося без світла і тепла.