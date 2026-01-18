Росія збирається завдати шкоди українським атомним електростанціям, - Зеленський

Зеленський підкреслив, що Україна має дані про об'єкти, щодо яких Росія проводила розвідку.

Україна має інформацію про те, що Росія збирається завдати шкоди українським атомним електростанціям. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Якби росіяни дійсно серйозно хотіли закінчення війни, вони б зосередилися на дипломатії, а не на ракетних атаках, не на блекаутах і спробах завдати шкоди навіть нашим атомним станціям. У нас є дані по об'єктах, по яких Росія проводила розвідку, розвідку для ударів. Все чітко говорить про те, що дипломатія для Росії точно не є пріоритетом", - розповів український лідер.

Зеленський зазначив, що українська сторона інформує США про те, що відбувається в Україні, а також про постійні удари Росії по енергосистемі України.

Зеленський додав, що окупанти весь тиждень атакували об'єкти "Нафтогазу" в різних регіонах України. Він уточнив, що останній удар стався вчора і він був по газовидобутку.

РФ готує удари по об'єктах, що обслуговують українські АЕС - що відомо

Раніше Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України повідомило, що Росія вивчає варіанти нанесення ударів по підстанціях передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських атомних електростанцій. У розвідці вважають, що таким чином росіяни хочуть змусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні вимоги про припинення війни.

У ГУР зазначили, що шляхом знищення або виведення з ладу зазначених підстанцій РФ прагне від'єднати енергоблоки АЕС від об'єднаної енергосистеми України, щоб цивільне населення України повністю залишилося без світла і тепла.

