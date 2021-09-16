Рішення уряду обумовлене тим, щоб запобігти ризику виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру в регіоні.

Кабінет міністрів передав 49,9% акцій ПАТ "Донецькоблгаз" в управління НАК "Нафтогаз України".

Відповідне рішення ухвалив уряд на своєму засіданні, повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Раніше вказані 49,9% акцій ПАТ "Донецькоблгаз" були арештовані Шевченківським районним судом м. Києва за ініціативи СБУ.

"Нинішнє рішення Кабміну обумовлене тим, щоб запобігти ризику виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру в регіоні. Оскільки, як зазначають в уряді, існує ризик, що "не буде забезпечено безаварійну експлуатацію газорозподільних систем як об'єктів підвищеної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Тим часом, зазначили в СБУ, спецслужба продовжує документування протиправних дій посадових осіб ПАТ "Донецькоблгаз", які призвели до відключення 58 котелень обласного комунального підприємства у зоні проведення ООС.

Акціонерне товариство ПАТ "Донецькоблгаз" належить до об’єктів, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення. Слідчі СБУ встановили, що власниками ПАТ "Донецькоблгаз" є іноземні офшорні компанії з ознаками фіктивності, які підконтрольні громадянину України, який на даний час перебуває на території Російської Федерації.

Ситуація довкола "Донецькоблгазу"

Як повідомляв УНІАН, 6 березня компанія "Донецькоблгаз" на своєму сайті заявила, що "Нафтогаз України" припинив постачання природного газу комунальному підприємству "Донецьктеплокомуненерго" через борги.

У свою чергу група "Нафтогаз" закликала "Донецькоблгаз" припинити порушення "Меморандуму про взаєморозуміння стосовно врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води громадянам", скористатися досвідом інших регіонів і відновити поставки газу "Донецьктеплокомуненерго" і, відповідно, постачання тепла споживачам.

У "Нафтогазі" заявили, що місцевий постачальник тепла впродовж опалювального сезону збільшував заборгованість за спожитий газ і, порушуючи законодавство України, не здійснював оплату за його споживання. Як стверджують у компанії, це призвело до нагромадження боргу в 1,5 млрд грн і виключення постачальника з реєстрів ПСО, як того вимагає закон.

12 березня СБУ почала досудове розслідування щодо вчинення посадовими особами приватного акціонерного товариства "Донецькоблгаз" диверсійних дій, які призвели до відключення 58 котелень обласного комунального підприємства в зоні проведення ООС.

Правоохоронці встановили, що власниками ВАТ "Донецькоблгаз" є іноземні офшорні компанії з ознаками фіктивності, підконтрольні громадянину України, який перебуває на території РФ.

Автор: Інна Андаліцька