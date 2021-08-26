Угорщина розраховує восени укласти новий довгостроковий договір на постачання газу з "Газпромом".

Після запуску російського газопроводу "Північний потік-2", "Газпром" може не продовжити транзитний договір з Україною.

У зв'язку з чим, Угорщина хоче отримати гарантії транзиту газу на свою територію незалежно від того, чи буде продовжено договір між Україною і "Газпромом". Про це повідомляє "Энергореформа" з посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто.

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За словами Сіярто, Угорщина зацікавлена в продовженні транзиту газу через Україну.

"Я не розумію, чому не можна постачати газ на південно-східному напрямку після запуску "Північного потоку-2". Угорщина розглядає це питання зі стратегічної точки зору, тому що, якщо не буде українського транзиту, це завдасть шкоди нашій країні", – сказав Сіярто.

За його словами, кожна країна повинна приймати рішення про джерела і шляхи поставок енергоресурсів на основі власних національних інтересів.

Сіярто також повідомив, що Угорщина розраховує восени укласти новий довгостроковий договір на постачання газу з "Газпромом", він буде розрахований на 15 років.

"Ми готові до того, щоб укласти новий довгостроковий договір з "Газпромом". Зараз ми вже на заключному етапі, в Санкт-Петербурзі з Генеральним директором "Газпрому", паном Міллером ми обговоримо останні подробиці цього Договору. Думаю, що восени ми зможемо знову укласти 15-річний довгостроковий договір з гаарними, прийнятними умовами", - додав Сіярто.

За його словами, Угорщина вважає правильним рішення побудувати газопровід "Турецький потік" з відгалуженням через Сербію в Угорщину, що дасть можливість постачання 8,5 млрд куб.м газу в Угорщину.

Сіярто також зазначив, що у вересні в Угорщині буде оголошено тендер на бронювання потужностей.

"Турецький потік"

"Турецький потік" - газопровід протяжністю близько 1 тис.км, що проходить по дну Чорного моря з Краснодарського краю РФ до Туреччини в обхід України. Його перша нитка, будівництво якої завершилося у квітні 2018 року, призначена для турецького ринку, друга - для поставок країнам Південної та Південно-Східної Європи. Потужність кожної гілки становить 15,75 млрд кубометрів газу на рік, що повністю заміщає Південний маршрут української ГТС (30 млрд куб.м рік).

Україна з 1 квітня 2021 року більше не транзитує газ до Румунії, оскільки цей обсяг поставок йде через російський газопровід "Турецький потік-2".

Газопровід "Північний потік-2": Що відомо

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії-французький Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже більш ніж на 90%.

США ввели проти "Північного потоку-2" ряд санкцій і неодноразово закликали європейських союзників і приватні компанії зупинити роботи з будівництва газопроводу.

7 січня в Німеччині заснували фонд з підтримки добудови "Північного потоку-2".

18 компаній вже відмовилися від участі в проекті або планують це зробити через загрозу потрапити під санкції.

6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з прокладання труб для газопроводу.

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен підкреслив, що будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" суперечить енергетичній безпеці Європи та має потенціал підірвати інтереси України, Польщі та інших країн.

1 квітня 2021 року в уряді Німеччини закликали ввести мораторій на добудову російського газопроводу "Північний потік-2".

Автор: Олена Коваленко