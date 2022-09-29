У Євкоромісії заявили, що інциденти з газопроводами можуть бути попередженням.

На тлі аварій на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" єврокомісар з внутрішніх справ Ілва Йоханссон анонсувала стрес-тест критичної інфраструктури в Європі.

Про це, повідомляє Spiegel.

Як пише видання, Йоханссон охарактеризувала інциденти з газопроводами як попередження.

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"Ми (Єврокомісія) зараз зв'яжемося з усіма державами-членами та проведемо стрес-тести з критичної інфраструктури", - заявила Йоханссон

"Наскільки я можу судити, це дуже розумна атака, яку не могла здійснити звичайна група людей", - сказала єврокомісар. За її словами, є великий ризик, що за цим стоїть держава. "Звичайно, у нас є підозри. Але поки рано робити остаточні висновки".

Витік газу:

26 вересня 2022 року компанія-оператор Nord Stream заявила про те, що пропускна здатність в обох нитках газопроводу "Північний потік" впала до нуля через різке зниження тиску.

Вночі тиск впав і в трубопроводі "Північний потік-2", що йде вздовж "Північного потоку" по дну Балтійського моря.

У заяві компанії-оператора Nord Stream 2 AG говориться, що причиною неполадки стала діра в трубі.

НП сталася в данський виключній економічній зоні на південний схід від острова Борнхольм.

27 вересня з'явилася інформація про те, що в районі "Північного потоку" пролунали вибухи.

28 вересня лідери західних країн зробили емоційну заяву щодо "Північного потоку". Того ж дня заяву по "Північному потоку" зробили й в ЄС. У ЗМІ відразу ж почала з'являтися інформація про те, що "Північний потік" буде похований.

28 вересня в The Times з'явився матеріал про те, що Росія кілька тижнів готувала підрив газопроводу.

У Пентагоні зробили гучну заяву щодо "Північного потоку". Крім того, в НАТО відреагували на підрив "Північного потоку".

Зупинка "Північного потоку":

31 серпня 2022 року "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку".

"Газпром" заявив, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і що обладнання довелося відключити до усунення витоку.

Але Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такий витік нафти не повинен зупиняти роботу трубопроводу.

"Такі витоки зазвичай не впливають на роботу турбіни та можуть бути усунені на місці. Це звичайна процедура в рамках ремонтних робіт", - повідомили в Siemens Energy.

Увечері 2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік" на невизначений термін.

3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

Того ж дня, 3 вересня, "Газпром" придумав свіжу порцію брехні про "Північний потік".

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