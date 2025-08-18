Підготовка відбувається іноді з випередженням плану.

Україна планує до кінця 2025 року ввести в експлуатацію 350 МВт нових потужностей розподіленої газової генерації, а підготовка до опалювального сезону відбувається іноді з випередженням плану. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили під час презентації Плану діяльності уряду прем’єр-міністерка Юлія Свириденко та міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Зокрема, очільниця уряду підтвердила, що до кінця року планується імпортувати 4,6 мільярдів кубометрів газу задля накопичення у підземних газосховищах 13,2 мільярдів кубометрів "блакитного палива".

"Ми готуємо енергосистему до зими 2025/26 (опалювального сезону, – УНІАН), захищаємо об’єкти, накопичуємо запаси…Захищаємо критичну інфраструктуру через посилення захисту енергооб’єктів від атак", - зазначила Свириденко.

Відео дня

У свою чергу, міністерка енергетики Світлана Гринчук додала, що у 2025 році планується загалом відремонтувати об’єктів генерації потужністю 3,2 ГВт, та зазначила, що "більшу частину" об’єктів вже відремонтовано. Говорячи про підготовку до опалювального сезону, вона зазначила, що "закачка газу йде за планом, іноді навіть з випередженням планових показників".

Також міністерка додала, що за цей рік вже було введено понад 600 МВт розподіленої генерації.

"Тут я кажу про газову генерацію та генерацію з відновлювальних джерел енергії", - зазначила Грінчук.

Запаси газу та відновлення енергетики

Через обстріли газовидобувної інфраструктури та рекордно низькі запаси газу навесні 2025 року, Україна була змушена суттєво збільшити імпорт "блакитного палива" та шукати на це гроші.

13 серпня прем’єр - міністерка Юлія Свириденко повідомила про те, що ЄБРР надасть 500 мільйонів євро кредиту на закупівлю імпортного газу під гарантії Європейського Союзу.

До цього НАК "Нафтогаз України" домовився з держбанками про понад 9 мільярдів гривень кредитів на закупівлю газу.

20 червня під час пленарного засідання Верховної Ради тодішній міністр енергетики Герман Галущенко заявив про плани імпортувати 4,6 мільярдів кубометрів газу.

За оцінками енергетичного експерта Геннадія Рябцева, Україна має накопичити до початку опалювального сезону щонайменше 13,5 мільярдів кубометрів газу.

Поволі відновлюється і знищена ворогом енергогенерація. У 2024 році тодішній міністр енергетики Герман Галущенко заявив про відновлення понад 3 ГВт знищеної генерації. У 2025 році планувалося ввести в експлуатацію 1 ГВт нової генерації.

Вас також можуть зацікавити новини: