Позика надається під гарантії Європейського Союзу.

НАК "Нафтогаз України" та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали кредитну угоду на 500 мільйонів євро на закупівлю природного газу, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, це найбільший проєкт банку в Україні.

"Але найважливіше — вперше такий кредит надається під гарантію ЄС, без державної гарантії України. Це дозволить Україні краще підготуватися до опалювального сезону та забезпечити українські домівки теплом і світлом навіть у найскладніші дні зими", - зазначила очільниця уряду.

Відео дня

За словами міністерки енергетики Світлани Гринчук, НАК "Нафтогаз України" закуповуватиме газ на прозорих та конкурентних умовах у понад 30 кваліфікованих європейських постачальників на основі стандартних контрактів Європейської федерації енергетичних трейдерів (EFET) – організації, що об'єднує понад 120 європейських компаній.

Запаси газу в Україні - останні новини

Через удари РФ по газовидобувній інфраструктурі та вкрай низькі запаси у газосховищах Україна змушена рекордними темпами імпортувати "блакитне паливо". Наприкінці липня НАК "Нафтогаз України" домовився з державними банками про позику на 9,4 мільярда гривень на закупівлю "блакитного палива". Очільник держкомпанії Сергій Корецький тоді додав, що компанія шукає додатковий ресурс на закупівлю газу за кордоном.

До слова, запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) 17 липня перевищили 9 мільярдів кубометрів, але це, все одно, дванадцятирічний мінімум газових резервів.

За підрахунками енергетичного експерта Геннадія Рябцева, для стабільного проходження опалювального сезону в газосховищах потрібно накопичити щонайменше 13,5 мільярдів кубометрів "блакитного палива".

Вас також можуть зацікавити новини: