ЄС обговорює 'нестандартні' сценарії членства України, – FT

В Євросоюзі з’явилася ідея так званого "зворотного розширення".

Європейський Союз поки що не виробив єдиного підходу до вступу України, незважаючи на визнання стратегічної важливості її інтеграції. Хоча Київ отримав статус кандидата ще у 2022 році, терміни та механізми приєднання залишаються предметом дискусій, пише Financial Times.

Франція та Німеччина запропонували альтернативний варіант – формат "асоційованого членства". У цьому випадку Україна могла б брати участь у роботі європейських інституцій без права голосу та поступово інтегруватися в політику ЄС і єдиний ринок, але без доступу до ключових фінансових програм на ранньому етапі.

На тлі обговорень мирних ініціатив з’явилася ідея так званого "зворотного розширення". Вона передбачає, що країна-кандидат може отримати формальне членство раніше, але з обмеженими правами, які поступово розширюватимуться у міру виконання вимог. Прихильники вважають, що це дозволить посилити контроль за реформами, однак критики вказують на ризик підриву принципу вступу "за заслугами" та необхідність ратифікації всіма країнами ЄС.

Відео дня

Прихильники цього підходу вважають, що він дасть Україні реальну перспективу вступу та дозволить підготувати громадську думку в країнах ЄС. Водночас існує ризик, що такий формат сприйматиметься як затяжний перехідний статус.

За оцінками представників Єврокомісії, виконання всіх вимог для повноцінного членства може зайняти від 10 до 15 років. При цьому в ЄС немає узгодженого рішення як прискорити цей процес.

Додатковим фактором залишається позиція Угорщини. Очікувалося, що зміна влади в Будапешті може відкрити шлях до початку переговорів уже влітку, однак новий прем’єр Петер Мадяр, як зазначається, наполягає на розширенні прав угорської меншини в Закарпатті.

Окрему увагу приділяють питанням безпеки. Розглядаються варіанти тіснішої оборонної співпраці, включаючи участь України в механізмах взаємної оборони ЄС та розширення підтримки її збройних сил.

У Євросоюзі розраховують, що початок переговорів про вступ можливий вже влітку, а фінансова підтримка зможе стабілізувати ситуацію, однак остаточного рішення щодо моделі інтеграції України поки що немає.

Членство України в ЄС

Раніше представник Єврокомісії Олоф Хілл на брифінгу заявив, що можливе вступ Ісландії або Норвегії до Євросоюзу ніяк не вплине на процес набуття членства Україною. За його словами, ці питання не пов'язані між собою.

У свою чергу новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив у найкращих традиціях свого попередника, що Будапешт не підтримає прискорене вступ України до Європейського Союзу, оскільки в Україні триває війна. Крім того, Мадяр додав, що вів переговори з низкою політиків і вони стверджують, що переважна більшість держав-членів не вважають вступ України за прискореною процедурою можливим сценарієм.

Вас також можуть зацікавити новини: