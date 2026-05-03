Китайські вчені знайшли спосіб генерувати електроенергію з крапель дощу

Китайські дослідники розробили інноваційний пристрій, який перетворює кінетичну енергію дощу на електричний струм. Нова технологія здатна забезпечити роботу десятків світлодіодів і датчиків навіть за повної відсутності сонця, повідомляє видання EcoNews.

Система отримала назву W-DEG (Генератор електроенергії з крапель, інтегрований у воді). Вона складається з надтонкої плівки, яка плаває на поверхні води. Так, кожен удар краплі створює короткий електричний імпульс.

Під час випробувань прототип площею лише 0,3 квадратних метра зміг одночасно живити 50 комерційних світлодіодів. За наявними даними, пристрій використовує воду не лише як опору, а й як частину електричного ланцюга, що дозволило значно знизити вартість та вагу конструкції.

Дешево та ефективно

За словами розробників з Нанкінського університету аеронавтики та астронавтики, нова система на 87% легша за традиційні аналоги. На думку вчених, це робить її ідеальною для використання на озерах та водосховищах.

"Дозволивши воді виконувати як структурну, так і електричну роль, ми розблокували нову стратегію виробництва електроенергії краплям", – зазначив професор Ваньлінь Го.

Відомо, що вартість такої панелі становить близько 14 доларів за квадратний фут, що майже вдвічі дешевше за попередні розробки. Це дозволяє використовувати технологію для автономних датчиків якості води, які раніше потребували частої заміни батарей.

Чи замінить це сонячні батареї

Попри вражаючу пікову напругу у 250 вольт, дослідники наголошують, що технологія не замінить сонячну чи вітрову енергію. Як зазначено в публікації, це "легка додаткова система", яка заповнює прогалини в енергозабезпеченні під час тривалої похмурої погоди.

Пристрій зберігає працездатність навіть у забрудненій озерній воді та при температурах від 10°C до 50°C. Проте для виходу на масовий ринок розробникам ще належить вдосконалити систему дренажу, щоб зайва вода на поверхні не знижувала ефективність генерації.

"Електрика" з флори

