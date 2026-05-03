'Виведемо набагато більше': Трамп зробив заяву про скорочення військ США в Європі

Сполучені Штати Америки скорочують військову присутність в Європі.

Про це сказав президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, спілкуючись із журналістами у Флориді. Відповідаючи на запитання про виведення американських військових з Німеччини, він акцентував, що йдеться про скорочення набагато більшої кількості, ніж казали в Пентагоні.

"Ми збираємося значно скоротити чисельність військ, і ми виведемо набагато більше, ніж 5 000", – заявив американський лідер.

Раніше Пентагон повідомляв, що США виведуть приблизно 5 000 військовослужбовців з Німеччини протягом наступних 6–12 місяців після "ретельного перегляду розстановки сил міністерства в Європі". Варто зазначити, що там знаходиться американська база "Рамштайн" – штаб-квартира ВПС США в Європі, а також обʼєкт НАТО.

Міністерство війни США за наказом Піта Гегсета оголосило про скорочення американської військової присутності в Німеччині на 5 тисяч осіб. Такий крок у відомстві пояснили "вимогами театру бойових дій та умовами на місцях".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус каже, що таке рішення Вашингтона було очікуваним. Він закликав країни Європи посилити свою оборонну спроможність.

У НАТО ж, коментуючи скорочення присутності військ США, заявили, що впевнені у своїх оборонних і стримуючих здібностях. Речниця Альянсу додала, що "триває рух до сильнішої Європи в рамках сильнішого НАТО".

