Раніше в "Нафтогаз України" повідомили, що в сховищах знаходиться рекордний запас газу за останні 10 років.

У Міністерстві енергетики України немає точної інформації про те, скільки газу зберігається в підземних сховищах НАК "Нафтогаз України".

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Про це заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода" виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Вітренко.

"Загальні цифри. Непрозорість полягає в тому, що публіка не знає, скільки газу "Нафтогазу" в підземках. Мало того, там теж два режими - митний склад та нетаможений склад. І цієї інформації немає. Мало того, я навіть розкрию секрет, я запитав у своїх співробітників, тому що потрібно було на Кабмін подавати документи. Міненергетики сказав, що" Нафтогаз" навіть Міненергетики не надає такі дані", - сказав Вітренко.

Він висловив сподівання, що цю ситуацію виправлять найближчим часом.

"Ми тримаємо "Нафтогаз" у державній власності для того, щоб" Нафтогаз "якраз працював там, де є провали ринку, де ринок сам по собі не працює ефективно, щоб "Нафтогаз" виконував ще якісь інші функції. Наприклад, забезпечував безпеку поставок газу. А для цього ми маємо бачити, наприклад, скільки у самого "Нафтогазу" в підземці газу. Мало того, ми навіть маємо бачити, яка, наприклад, собівартість цього газу в підземці. Тому що багато спекуляцій звучить на цю тему, що ось "Нафтогаз" закачує, купував влітку по 3 гривні, а зараз продає по 7. Я знаю, що це не так. Але на цифрах, наприклад, показати не можу. А це неправильно", - додав В.О. міністра.

Що цьому передувало

На початку січня в прес-службі НАК "Нафтогаз України" повідомили, що в українських підземних сховищах газу у 2020 році накопичили рекордний запас газу за останні 10 років-28,3 мільярда кубометрів.

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Автор: Світлана Закелова