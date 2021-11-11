За рік блакитне паливо подорожчало в 4 рази.

Середня ціна імпортного природного газу в Україні в жовтні 2021 року, порівняно з вереснем, зросла на 26% і становила 685,67 дол., або 18 тисяч грн за тисячу кубометрів.

Про це повідомляється на сайті Міністерства економіки з посиланням на дані Державної митної служби.

При цьому за рік блакитне паливо подорожчало в 4 раза. У жовтні 2020 року його ціна була на рівні 171,24 дол. за тис. куб. м.

"Державна митна служба України розрахувала середню вартість імпортного природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 31 жовтня 2021 року, яка становить 18063,03 грн, або 685,67 дол. за 1 тис. куб. м", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ ГТС України заперечують, що РФ збільшила транзит газу: повернулися до контрактних об’ємівЦіна на газ

6 жовтня ціна продажу газу в Європі досягла майже 2 тис. дол. за тисячу кубів, що є абсолютним рекордом. 29 жовтня спотові ціни на газ у Європі опустились на третину - до 800 дол. за куб. м, а 8 листопада знову досягла тисячі долларів за куб. м.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України досягла 40 грн за кубометр.

При цьому для побутових споживачів у нашій країні діє річна пропозиція ціни газу від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти за ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.

Автор: Ганна Бредіхіна