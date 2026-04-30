Ціни на бензин та дизель мали бути ще вищими: голова АМКУ пояснив, що відбувається на АЗС

За березень дизель на українських АЗС подорожчав на 39%, а бензин – на 16%.

Роздрібні ціни на бензин та дизель на АЗС з початку війни на Близькому Сході і до кінця березня зростали повільніше, ніж вартість закупівлі. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час виступу у Верховній Раді заявив голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко.

За його словами, якщо вартість імпортованого дизельного пального з 26 лютого по 31 березня зросла на 58%, то середній цінник на дизель у мережі АЗС підвищився лише на 39%. Вартість бензину за звітний період зросла на 16%.

"Іноземні виробники та трейдери дуже швидко відреагували на кризу на Близькому Сході та відразу підняли свої відпускні ціни. Відтак аргументи вітчизняних операторів АЗС стосовно стрімкого зростання витрат на поповнення запасів нафтопродуктів знайшли своє певне підтвердження", - констатував очільник АМКУ.

Кириленко додав, що в Україні продають бензин, дизель та автогаз близько 1200 операторів різного розміру, "тому говорити про зловживання монопольним становищем зараз недоречно".

Він також дав зрозуміти, що розслідування АМКУ стосовно зростання цін на нафтопродукти не призведе до миттєвого здешевлення бензину та дизелю на АЗС.

"АМКУ не є ані ціновою інспекцією по ціноутворенню, ані ціновим регулятором ринків. Механізм захисту економічної конкуренції, на жаль, не спосіб миттєвого впливу на зменшення ціни", - підкреслив очільник комітету.

Ціни на дизельне пальне на АЗС з 20 по 27 квітня, в середньому, знизилися на 1,78 грн/л, до 88,14 грн/л. Бензин марки А-95 здешевшав на 25 коп./л.

Очікується, що з 1 травня Україна відновить імпорт дизельного пального з Угорщини. Втім засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін вважає, що повернення угорського дизелю на український ринок не вплине на вартість пального на АЗС. Експерт припускає, що пальне буде використане на потреби Сил оборони.

